La société pharmaceutique française Sanofi a déclaré qu’elle était prête à aider le gouvernement avec des millions de doses d’un médicament qui pourrait aider à traiter 300 000 patients atteints de coronavirus.

Test avec anti-paludisme Plaquenil a montré que le virus COVID-19 a disparu après six jours chez 75% des patients dans une étude limitée.

Le gouvernement a déclaré que les résultats étaient prometteurs, mais qu’ils doivent être validés par des essais indépendants plus étendus avant d’aller de l’avant.

Rester à la maison et se laver les mains sont deux choses simples que nous pouvons tous faire pour donner aux hôpitaux le temps dont ils ont besoin pour traiter les cas graves de coronavirus et aux autorités le temps dont ils ont besoin pour se procurer des fournitures médicales essentielles (ventilateurs et kits de test COVID-19) et proposer des mesures qui soutiendront l’économie une fois celle-ci terminée.

Dans le même temps, les chercheurs ont besoin de temps pour étudier de près le virus, pour comprendre comment il fonctionne et comment il peut être vaincu. Des médecins australiens ont publié une étude qui montre comment le système immunitaire tue les infections, tandis que plusieurs laboratoires du monde entier travaillent sur des vaccins. En plus de cela, les médecins expérimentent toutes sortes de médicaments qui pourraient accélérer la guérison des patients. L’un d’eux est un médicament contre la grippe en provenance du Japon appelé favipiravir (Avigan), qui s’est révélé prometteur en Chine. Un autre traitement COVID-19 potentiel encore plus surprenant est l’hydroxychloroquine (Plaquenil), que la France envisage actuellement pour de futurs essais.

La société pharmaceutique française Sanofi s’est déclarée prête à offrir au gouvernement des millions de biches de Plaquenil, qui pourraient traiter jusqu’à 300 000 patients, rapporte l’Agence France-Presse. Une étude limitée a montré des résultats prometteurs à Marseille, en France, où le professeur Didier Raoult a traité 24 patients COVID-19 avec le médicament. Six jours après le début du traitement par Plaquenil, le virus a disparu dans 75% des cas.

Sanofi a déclaré à l’. qu’elle était prête à travailler avec les autorités sanitaires françaises pour confirmer les résultats obtenus par Raoult.

Le gouvernement français a déclaré que les essais seront étendus à davantage de patients, car il n’existe aucune preuve scientifique pour étayer les résultats du premier test. Une équipe indépendante de chercheurs mènera les nouveaux essais, tandis que d’autres ont recommandé la prudence jusqu’à ce que d’autres études soient disponibles. Apparemment, la thérapie au Plaquenil, un médicament également utilisé pour traiter les maladies auto-immunes comme le lupus et la polyarthrite rhumatoïde, pourrait avoir des effets indésirables, notamment des surdoses.

«J’ai pris note des résultats et j’ai donné l’autorisation pour qu’un essai plus large par d’autres équipes puisse être initié dès que possible sur un plus grand nombre de patients», a déclaré le ministre de la Santé Oliver Veran. Il a dit qu’il espérait que les nouveaux tests consolideraient les conclusions du professeur Raoult, mais il a ajouté qu ‘”il est absolument fondamental de baser toute décision de politique de santé publique sur des données scientifiques validées et les processus de validation, on ne peut pas négocier avec.” Veran a mis en garde il y a quelques jours contre l’utilisation d’ibuprofène et d’autres AINS pour traiter les symptômes du COVID-19, une décision qui a suscité une certaine controverse dans les jours qui ont suivi, car d’autres professionnels de la santé ont déclaré que d’autres études étaient nécessaires pour étayer ces premières conclusions.

Par ailleurs, Sanofi travaille sur un vaccin contre le coronavirus et a créé un fonds pour soutenir d’autres recherches de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

