La fusée commerciale chinoise se vend 5,6 millions de dollars lors de la vente aux enchères du poisson d’avril

HELSINKI – Une fusée commerciale chinoise Kuaizhou-1A s’est vendue 5,6 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en direct organisée par la plateforme de commerce électronique Taobao mercredi.

Le fournisseur de services de lancement chinois Expace s’est associé à Taobao pour la cascade du poisson d’avril. 800 personnes ont versé un acompte de 500 000 yuans en cinq minutes, selon CGTN.

Cao Meng d’Expace a présenté le service Kuaizhou-1A (KZ-1A), y compris le lancement, l’art corporel de fusée personnalisé et l’accès au site de lancement. L’offre gagnante était de 40 millions de yuans, l’identité du soumissionnaire n’ayant pas été révélée.

La vente aux enchères de roquettes chinoises a été suivie par plus de deux millions de téléspectateurs et le sujet a été lu plus de 500 millions de fois sur la plateforme de médias sociaux Sina Weibo vendredi. Taobao et la société chinoise privée de lancement Landspace ont conjointement promu un système de livraison postale basé sur une fusée le 1er avril 2019.

Expace, créé en 2016, exploite le Kuaizhou-1A. Expace est une filiale commerciale de la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), un géant de la défense et fabricant de missiles.

Les lanceurs de Kuaizhou sont dérivés de la technologie des missiles. Le KZ-1A se compose de trois étages solides et d’un étage supérieur propulseur liquide. Il est capable de fournir une charge utile de 200 kilogrammes sur une orbite héliosynchrone (SSO) de 700 kilomètres.

Les fusées KZ-1A ont lancé des charges utiles pour l’Académie chinoise des sciences, la société de satellites de télédétection Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd., Spacety, Head Aerospace et, plus récemment, Galaxy Space, qui vise à établir une constellation de communications 5G LEO.

Plans de lancement, impacts des coronavirus

L’activité de la société a récemment cessé en raison de COVID-19 et de sa proximité avec Wuhan, dans la province du Hubei, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus. Une fusée Kuaizhou-1A et deux satellites Xingyun-2 sont arrivés à Jiuquan dans le désert de Gobi fin mars après la reprise des opérations.

Le lancement doit avoir lieu de la mi à la fin avril. Il est dédié aux travailleurs médicaux de Wuhan et est également parrainé par le constructeur automobile chinois GAC. Xingyun est une constellation IoT à bande étroite LEO prévue par le propriétaire d’Expace CASIC.

Le Kuaizhou-1A de 20 mètres de long est limité au lancement de charges utiles commerciales. Le principal entrepreneur spatial CASC lance les charges utiles du gouvernement chinois et de la sécurité nationale. Le KZ-1A a été lancé huit fois depuis sa mission inaugurale en 2017 et six fois depuis août.

Le plus grand Kuaizhou-11 qui peut soulever jusqu’à 1 000 kilogrammes pour un SSO de 700 kilomètres. Le premier modèle de lancement est en cours de préparation pour être expédié à Jiuquan pour un lancement inaugural au premier semestre 2020.

Les sociétés de lancement Landspace, iSpace, OneSpace et Linkspace développent également des lanceurs dans le but de fournir des services de lancement à faible coût au niveau national et au-delà. Galactic Energy, un fournisseur privé de services de lancement basé à Pékin, vise actuellement à effectuer le premier lancement de sa fusée solide Ceres-1 en juin. Une stratégie nationale de fusion militaro-civile aide au développement et au lancement de fusées commerciales en Chine.

Un lanceur de Kuaizhou vu dans un reportage des médias chinois de mars. Crédit: CCTV / framegrab