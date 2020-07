La fusée SLS de la NASA s’est ouverte comme une boîte de conserve

La NASA a détruit sa fusée coûteuse Space Launch System lors des tests, mais elle était totalement prévue.

L’agence spatiale doit pousser le matériel au-delà de ses limites pour savoir à quel point il peut supporter, et il recueille une énorme quantité de données à partir de chacun de ces tests.

La NASA espère que le SLS transportera des astronautes sur la Lune d’ici 2024.

La NASA retourne sur la Lune. Il prévoit de renvoyer des astronautes à la surface lunaire d’ici 2024 – bien que cette date ait toujours semblé un peu trop optimiste pour la plupart des experts – et quand il le fera, il utilisera le SLS ou la fusée Space Launch System pour y arriver. Le SLS est en développement depuis longtemps et il a subi des tests rigoureux pour s’assurer qu’il répond aux exigences de la NASA.

Maintenant, la NASA a publié une vidéo présentant sa propre destruction de la fusée SLS. En poussant intentionnellement la fusée au-delà de ses limites de force, l’agence spatiale a une meilleure idée de sa durabilité. La vidéo de ces tests a été partagée, mais c’est la première fois que nous voyons en coulisses comment tout s’est déroulé.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la NASA a détruit le SLS de plusieurs manières, y compris des tests de pression qui ont entraîné l’éclatement du corps de la fusée comme une canette de soda. C’est vraiment incroyable à regarder, surtout quand on considère combien même ces fusées construites pour être détruites coûtent à construire (des centaines de millions de dollars, pour être conservateur).

La NASA offre le contexte suivant pour les images que nous voyons:

La NASA a achevé la campagne de tests structurels de la fusée Space Launch System (SLS) de la NASA au Marshall Space Flight Center de l’agence à Huntsville, en Alabama. Une version d’essai du réservoir d’oxygène liquide de la fusée a été délibérément poussée à ses limites le 22 juin. Les ingénieurs du laboratoire d’essais de Marshall ont travaillé avec l’équipe SLS pour tester quatre des structures qui composent la majeure partie de l’étage de base de 212 pieds de la fusée ainsi que les structures qui composent toute la partie supérieure de la fusée. Le test final conclut une série de tests structurels de près de trois ans qui a qualifié la conception structurelle de ces multiples éléments matériels pour la fusée qui lancera les missions Artemis de la NASA et les astronautes sur la Lune.

Avec la richesse des données que la NASA recueille au cours de ces tests, l’agence spatiale peut être sûre que le vaisseau spatial résistera aux forces qui seront appliquées au cours d’une mission normale. Il offre également une certaine tranquillité d’esprit que la fusée peut résister à des contraintes supplémentaires en cas de problème, mais comme chaque élément matériel que la NASA a déjà envoyé dans l’espace, elle a un point de rupture.

La NASA prévoit d’envoyer à terme des humains sur la Lune à l’aide de l’une de ces fusées. La courte chronologie a été critiquée par beaucoup, mais la vitesse à laquelle les choses se réunissent suggère qu’il pourrait être possible de faire la fenêtre de lancement 2024. Cependant, les choses pourraient toujours changer à l’avenir.

