La gagnante d’un Oscar Taika Waititi claque les claviers Mac

Dimanche, la nouvelle lauréate d’un Oscar Taika Waititi en a profité pour claquer Apple pour ses terribles claviers papillon. Lorsqu’on lui a demandé ce que les écrivains d’Hollywood devraient demander lors de la prochaine série de pourparlers avec Apple, Waititi a plaisanté: «Apple doit réparer ces claviers. Ils sont impossibles à écrire. Ils ont empiré. Cela me donne envie de revenir aux PC. »

De la bouche des bébés – ou, dans ce cas, le réalisateur de l’un de mes films préférés de tous les temps. DaringFireball a pris note de l’échange, écrivant: “Je dis depuis des années maintenant qu’Apple a nui gravement à la marque MacBook, qui est en fait la marque Mac pour la plupart des gens, en particulier les écrivains.”

Ouais. À propos de ça.

La partie la plus frustrante de regarder Apple nuire à sa propre réputation auprès des créatifs est de savoir que la base d’utilisateurs professionnels d’Apple avait vraiment raison de se sentir ignorée et négligée. La seule justification pour un PC aussi radical que le Mac Pro 2013 aurait été si Apple avait l’intention de faire un effort énorme pour créer un écosystème Thunderbolt rentable et pousser de manière agressive les développeurs de logiciels à mettre en œuvre une double prise en charge GPU. Il y a eu beaucoup de cas dans un passé récent où vous pourriez affirmer qu’Apple accordait la priorité à un aspect abstrait de la conception, comme l’épaisseur, par rapport à l’expérience réelle des personnes utilisant le produit. Construire des composants individuels dans un ordinateur portable que même le fabricant ne peut pas réparer et doit simplement remplacer en gros était une mauvaise idée pour toutes sortes de raisons ennuyeuses liées aux taux de défauts de produits et aux coûts de fabrication.

Nous avons tous supposé qu’Apple avait l’intention de proposer le clavier MacBook Pro 16 pouces à d’autres clients, mais la société n’a pas encore fait de déclaration à ce sujet, et tous les autres Mac qu’elle vend continuent à être livrés avec un mauvais clavier – un clavier qu’Apple s’est déjà engagé à réparer gratuitement, après que de nombreuses plaintes de consommateurs aient suivi la conception pendant trois générations successives.

La chose la plus frustrante à propos de ce genre de problèmes, pour moi, c’est que c’est la raison pour laquelle vous payez 3000 $ à une entreprise comme Apple en premier lieu. Chaque fois qu’Apple arrive, il y a une éternelle lutte acharnée entre les gens qui pensent que le fabricant ne pourrait jamais justifier ses prix et ceux qui pensent que vous payez une prime à une entreprise comme Apple afin que vous n’ayez pas un ordinateur portable recouvert d’autocollants, avec une mauvaise conception dispositifs mécaniques, charnières défectueuses et corps en plastique cassants. Ce n’est pas un hasard si Apple a cultivé une image de la construction de meilleures machines que quiconque sur le marché, et ce n’est pas une appellation totalement inconnue. Jusqu’à l’initiative de l’ultrabook d’Intel et des appareils comme la Surface de Microsoft, les PC étaient souvent affectés par de mauvais trackpads et une pléthore d’autocollants. Les composants matériels étaient puissants, mais la qualité de construction n’était souvent pas si bonne.

Certaines personnes pensent que des choses comme un corps en aluminium valent la peine d’être payées, et d’autres pas. Cela ne me dérange en aucun cas. Mais regarder Apple dévaluer la réputation qu’elle avait passé des années à gérer est devenu un peu vieux. Je ne m’attends pas à ce que la société commence par magie à soutenir le droit de réparer, mais j’espère que nous verrons de meilleures décisions de conception matérielle plus judicieuses à l’avenir.

