La Gigafactory de Tesla Europe commencera la production des modèles Y et 3 en 2021

Les plans de Tesla pour Gigafactory 4 en Allemagne deviennent plus concrets après le début du processus d’approbation du ministère de l’Environnement le 3 janvier. Après l’achèvement de la première phase de construction de GF4, 150 000 véhicules de modèles Y et 3 devraient être produits à partir de juillet 2021. .

Les délais fixés par Tesla indiquent que la société commencera à produire des voitures d’ici juillet 2021, selon le Brandenburg Gazette, et le ministre de l’Environnement Axel Vogel est convaincu qu’elle atteindra cet objectif. “Tout se déroule comme prévu”, a-t-il déclaré.

Tesla prévoit de commencer la construction de la Gigafactory 4 au cours des six premiers mois de 2020. La société vise à produire environ 3 000 multisegments Model Y et berlines Model 3 par semaine à la Gigafactory européenne pour commencer, avant de porter la production à environ 500 000 voitures par an. .

Ce chiffre est nettement supérieur aux taux de production initiaux de toutes les autres installations de production Tesla dans le monde, y compris Gigafactory 3 à Shanghai, qui a commencé la production de masse du modèle Made-in-China Model 3 à un taux d’environ 1000 véhicules par semaine. Cela signifie qu’une gigantesque équipe de production sera nécessaire à Gigafactory 4 et Tesla a déjà annoncé 35 emplois sur son site Web pour combler les emplois clés pour l’installation à venir. Initialement, Tesla embauchera 3 000 personnes, mais pourrait plus tard porter ce nombre à 8 000 employés.

Gigafactory 4 sera assis sur un terrain de 300 hectares que Tesla a récemment acheté auprès de propriétaires terriens après une longue négociation de contrat. Des équipes sont sur la propriété depuis plusieurs semaines pour préparer le défrichement du terrain. Tesla a annoncé que la société plantera trois fois plus d’arbres qu’elle coupera tout en préparant le lot récemment acheté dans les environs.

Tesla a publié ses chiffres du quatrième trimestre le 3 janvier et a signalé que 112 000 véhicules au total avaient été livrés dans le monde, dont 92 550 étaient des modèles 3. Après avoir écrasé de 50% les chiffres de l’année précédente, il est tout à fait évident que Tesla a beaucoup progressé au cours des douze derniers mois. . Après que Gigafactory 3 ait augmenté la production du modèle 3 à environ 1500 unités par semaine, le constructeur de voitures électriques semble déterminé à concentrer une grande partie de son énergie et de ses ressources pour donner vie à Gigafactory 4 dès que possible.

H / T Emil Senkel

Amtsblatt 1_20 de Simon Alvarez sur Scribd

