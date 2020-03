«La gravité est une force étonnamment forte»: les astronautes Nick Hague et Anne McClain parlent de la vie après leurs missions dans la station spatiale

Lorsque SpaceX a effectué un test d’abandon en vol de son vaisseau spatial Crew Dragon en janvier, peu de gens ont apprécié l’importance d’un tel système plus que Nick Hague. En octobre 2018, il a lancé une mission à la Station spatiale internationale avec le cosmonaute russe Alexey Ovchinin. Mais, juste deux minutes après le décollage, leur fusée Soyouz a mal fonctionné, déclenchant le système d’abandon de leur vaisseau spatial Soyouz MS-10. Le vaisseau spatial a atterri en toute sécurité à environ 400 kilomètres du site de lancement, avec La Haye et Ovchinin indemnes.

La Haye est arrivée dans l’espace lors de son deuxième essai, en lançant un autre Soyouz avec Ovchinin et Christina Koch de la NASA en mars 2019 à bord de l’ISS. Il a passé 203 jours dans l’espace avant de revenir en octobre. Son temps sur la station a chevauché une autre astronaute de la NASA, Anne McClain, qui a décollé de la station en décembre 2018, y restant 204 jours jusqu’à fin juin. Son temps sur la station comprenait d’être là pour l’arrivée du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX sur son vol d’essai DM-1 sans équipage.

Les deux astronautes ont parlé à SpaceNews lors d’un voyage à Washington à la mi-janvier, juste avant le test d’abandon en vol de SpaceX, qui comprenait à la fois des événements de sensibilisation et des réunions avec des membres du Congrès. Une version condensée de cette interview suit.

En combien de temps vous êtes-vous remis de passer plus de six mois dans l’espace?

La Haye: C’est assez étonnant à quelle vitesse vous rebondissez. Vous savez, je suis trois mois après l’atterrissage et je suis sorti et je cours et tout est à peu près revenu à la normale. Les contre-mesures que nous avons mises en place sur la station – l’ARED [Advanced Resistive Exercise Device] l’haltérophilie résistive, le tapis roulant, le cycle – toutes ces choses font un excellent travail pour nous garder en forme et nous garder forts afin que lorsque nous atterrissons, nous n’avons pas à nous en soucier. Il s’agit plus simplement d’équilibrer et de stabiliser les muscles et de s’habituer à nouveau à ressentir du poids, ce qui est choquant.

McClain: La gravité est une force étonnamment forte lorsque vous ne l’avez pas ressentie depuis longtemps. S’habituer à être en gravité est beaucoup plus difficile que de s’habituer à ne pas être en gravité. Il est plus difficile de revenir que de monter.

Et qu’en est-il du retour à une vie quotidienne normale après avoir été concentré sur le travail sur la station spatiale?

La Haye: Ils nous y amènent un peu. Nous atterrissons, puis les scientifiques veulent leurs données, qui sont de petits morceaux de nous. Nous passons les quelques semaines suivantes après l’atterrissage à obtenir des scans et à donner des échantillons de sang et à passer par toutes ces expériences, les aidant à terminer les études qu’ils ont commencées en orbite. C’est un programme assez chargé pour les deux premières semaines que vous revenez avant d’avoir la chance de vraiment reprendre votre souffle. Mais une partie de tout cela est d’avoir la chance de faire un câlin à votre femme et vos enfants. C’était super énorme pour moi, puis je me réintégrais simplement dans la maison et je commençais à vivre un peu une vie normale.

McClain: Je pense que l’une des choses que j’ai remarquées quand j’ai atterri était le nombre d’entrées sensorielles que nous, les humains, avons chaque jour. Même assis ici, c’est le nombre de personnes dans la pièce, et il y a des e-mails et des appels téléphoniques et tout. La vie en gare était compliquée. Cela nécessitait votre concentration. Mais vous n’aviez qu’une chose à faire à la fois et vous étiez très clair sur la mission. Nos planificateurs à Houston déconflent nos horaires pour nous. Revenir et m’habituer à la complexité de la vie humaine sur Terre était en fait assez intéressant.

L’astronaute de la NASA Nick Hague a aidé un hélicoptère russe après que lui et deux membres d’équipage de Soyouz aient atterri au Kazakhstan le 3 octobre. La Haye a passé 203 jours à bord de la Station spatiale internationale. Crédit: NASA / Bill Ingalls

Avez-vous eu le temps de réfléchir à vos vols spatiaux?

McClain: Je voulais aller dans l’espace depuis l’âge de trois ans et j’ai passé 39 ans à vouloir aller dans l’espace. J’ai eu l’expérience puis je suis revenue. Et ce qui me reste, c’est ce désir, 10 fois ce que j’ai jamais ressenti auparavant dans ma vie, de vouloir aller dans l’espace. Ce qui est bien de vivre sur la Station spatiale internationale, c’est que nous faisons exactement cela: nous vivons sur la Station spatiale internationale, et cela devient notre maison. Donc, là où la plupart des gens voient cette merveille d’ingénierie compliquée, ce qu’elle est absolument, nous avons également des souvenirs de chez nous. Je pense que nous passerons probablement le reste de notre vie à réfléchir, et je pense que le sens de ce vol changera avec le temps. Je souhaite que nous puissions prendre tous les humains et leur montrer à quoi ressemble la Terre depuis l’espace. C’est une perspective incroyable et que nous aurons toujours l’honneur et le fardeau d’essayer d’articuler et de partager.

La Haye: Vous vivez à la maison avec votre famille et nous sommes donc là-haut avec notre famille et ils viennent du monde entier. Quelque chose que j’ai retiré de toute cette expérience n’est que le pouvoir de notre intérêt commun pour l’espace de nous unir.

Une expérience particulière s’est-elle démarquée de votre passage dans l’espace?

La Haye: Il y a tellement de choses. Il y a des moments de “pincement” tout le temps: juste jouer avec de l’eau ou jouer avec votre nourriture. Cela ne doit pas être l’expérience énorme de faire une sortie dans l’espace, bien que ce soit quelque chose de très mémorable. Nous avons tous les deux pu faire notre première sortie dans l’espace ensemble.

McClain: Je ne sais pas s’il y a un moment particulier, bien que si je dois imaginer le moment “ahh”, ce sont les premiers moments où nous sommes sortis de la trappe lors de notre sortie dans l’espace. Il y a eu ce moment où je suis sorti et, environ une minute plus tard, Nick est sorti, donc j’ai eu cette minute d’être la seule personne à l’extérieur de la station spatiale, en regardant cette vue incroyable à laquelle je n’aurais jamais pu m’attendre. Vous savez, nous voyons la Terre hors de la coupole tout le temps, mais pour une raison quelconque, lorsque vous sortez de cette station, vous regardez la Terre, il y a quelque chose de très différent quand c’est juste vous dans l’espace.

Certains astronautes rapportent avoir connu «l’effet d’ensemble», un changement de perspective après avoir vu la Terre depuis l’espace. Cela vous est-il arrivé?

La Haye: Cela change absolument votre point de vue pour regarder la Terre et voir tous ses détails, dans ces couleurs les plus vives en Afrique du Nord ou les glaciers en Amérique du Sud. C’est tellement dynamique. Vous pouvez regarder vers le bas et voir la Terre comme cette chose distincte, et en même temps, regarder vers le haut et voir la profondeur de l’espace, et vous obtenez un vrai sens pour cette petite oasis que nous avons ici sur laquelle nous vivons. Et pour moi, c’est ce profond sentiment d’appartenance: pas ma propriété personnelle de la planète, mais la propriété de l’humanité sur la planète et c’est quelque chose dont nous devons prendre soin.

McClain: Les gens parlent de l’effet d’ensemble et de la façon dont il vous change. Pour moi personnellement, ma perspective de changement est venue de toutes les personnes avec lesquelles nous avons travaillé. Je veux dire, c’est devenu une phrase tellement clichée de dire que vous mettez votre vie entre les mains de quelqu’un, mais quand vous vous dirigez vers la rampe de lancement au Kazakhstan, vous êtes entouré de gens de plusieurs pays différents. Lorsque vous vous dirigez vers cette rampe de lancement, vous n’êtes qu’un humain. Et je me tiens à côté d’un Russe et d’un Canadien. Soudain, nous ne sommes que des humains et nous sommes sur le point d’être des ambassadeurs de cette planète dans l’espace. Nous mettons notre vie en jeu entre les mains de personnes du monde entier. Et c’est un succès: nous avons réussi à réaliser cette incroyable station spatiale au cours des 20 dernières années parce qu’il y a des gens partout dans le monde qui résolvent chaque jour des problèmes ensemble. Quand nous pouvons être unis non par la peur, mais par un désir commun d’explorer, c’est puissant.

L’astronaute de la NASA Anne McClain en avril 2019 s’est préparée pour une sortie dans l’espace de six heures. McClain a passé 204 jours à bord de la Station spatiale internationale. Crédit: NASA

Comment était-ce de rentrer dans le Soyouz après avoir subi l’annulation du lancement lors de votre première tentative pour vous rendre à la station?

La Haye: J’étais confiant dans le système. Après avoir traversé cela, et juste voir la réponse et les informations qui nous sont parvenues en termes de ce qui s’est passé et arriver à la cause première, j’étais confiant d’y revenir. Mais j’avais aussi regardé quelqu’un d’autre le faire juste avant moi. Juste après mon avortement, deux mois plus tard, Anne monte dans une fusée Soyouz et se prépare à lancer.

Le système Soyouz est un système très robuste et fiable. Nous passons un quart à 50% de notre temps au cours de ces deux années précédant le lancement à Star City, en travaillant sur toutes ces éventualités: si cela se casse, que faites-vous? Et cet avortement est quelque chose que nous avions simulé. Je suis super excité de regarder [SpaceX] lancer l’abandon.

Vous étiez sur la station lorsque le premier vaisseau spatial Crew Dragon est arrivé en mars dernier sur le vol d’essai sans équipage DM-1. À quoi ressemblait cette expérience?

McClain: Nous aimons dire que nous étions le premier équipage du Dragon parce que nous devions entrer à l’intérieur. La nuit avant l’arrivée du DM-1, nous étions seuls depuis trois mois sur la station spatiale. L’écoutille avant n’avait pas été ouverte depuis la dernière navette spatiale. Et nous avions toute cette cargaison là-bas: elle était juste devenue comme cette zone de votre maison où vous n’êtes pas allé. David [Saint-Jacques] et je regardais cela et, tout d’abord, nous avons appelé Houston et dit que nous voulons probablement déplacer cela. Ils ont dit: “Oh, oui.”

Nous l’avons nettoyé et ensuite nous regardons juste cela. C’était tellement calme. Et nous pensons, sur le devant de la station spatiale est sur le point d’être notre prochain grand saut dans le vol spatial, cette prochaine ère. Il était donc très spécial de regarder DM-1. Et il avait cette nouvelle odeur de vaisseau spatial.

Quelle est la prochaine étape pour vous? Voulez-vous retourner à la gare à bord d’un véhicule d’équipage commercial? Voulez-vous aller sur la lune?

La Haye: Qui ne veut pas aller sur la lune, non? Mais l’un des éléments clés est l’ampleur du programme et la façon dont tout est interconnecté. Nous avons 20 ans de personnes vivant sur la station qui nous aident à apprendre à vivre dans l’espace. Pendant notre séjour là-haut, nous aidons à secouer une partie du matériel qui va être utilisé pour nous ramener sur la lune. Vous voyez chacune des choses que vous faites contribuer à ce programme plus vaste qui nous fait avancer.

McClain: Le programme Artemis est super excitant. J’adorerais être l’une des personnes à mettre des bottes sur la lune. Je prendrais à nouveau une mission de station spatiale. Comme le dit Sheryl Sandberg, si quelqu’un vous offre un siège sur une fusée, vous ne demandez pas quel siège. Allez-y.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 24 février 2020 du magazine SpaceNews.