La GSMA a annulé le Mobile World Congress 2020

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le Mobile World Congress a lieu à Barcelone, en Espagne, tous les mois de février, mais le spectacle est dans les limbes depuis quelques jours. Alors que les craintes liées aux coronavirus continuaient de monter, le monde mobile a regardé et s’est demandé si la GSMA allait avancer ou annuler. Maintenant, nous savons – Mobile World Congress 2020 est annulé. C’est le Galaxy Note 7 des salons.

Après que de nombreuses entreprises se soient retirées de l’événement, la GSMA a publié une déclaration confirmant qu’elle ne tiendra pas le Mobile World Congress cette année. Il a cité les préoccupations de santé et de sécurité publiques entourant l’épidémie internationale de coronavirus, qui ont rendu «impossible» la tenue de l’événement. Avant l’annulation, les organisateurs ont tenté d’apaiser les craintes avec une série de nouvelles mesures de santé publique comme décourager les poignées de main et interdire l’entrée aux personnes si elles avaient été en Chine moins de deux semaines avant l’événement.

L’épidémie de coronavirus en Chine a provoqué des perturbations généralisées dans le pays, mais les effets à l’extérieur du pays ont été limités jusqu’à présent. Le Mobile World Congress (MWC) attire chaque année plus de 100 000 visiteurs à Barcelone, injectant environ un demi-milliard de dollars dans l’économie catalane. Cependant, 5 à 6% de ces visiteurs viennent directement de Chine continentale.

La GSMA a commencé à ressentir la chaleur il y a plusieurs semaines lorsque de grandes sociétés d’électronique grand public comme LG et Ericsson ont annulé leur intention d’assister aux salons. Les entreprises ont continué à abandonner à mesure que le salon se rapprochait. Les autres abandons comprenaient Intel, MediaTek, Facebook et Nvidia. La paille finale a peut-être été lorsque presque tous les transporteurs européens ont reculé mardi et mercredi. Alors que nous pensons souvent au MWC en termes de téléphones, il est financé en grande partie par les opérateurs de réseau et les fournisseurs d’équipements. Sans cette colonne vertébrale, le spectacle était probablement condamné.

Déclaration de la GSMA sur la CMM Barcelone 2020 de John Hoffman, PDG GSMA Limited https://t.co/aLwHF64ejJ pic.twitter.com/I3e7z6vwHE

– GSMA (@GSMA) 12 février 2020

Les médias ont rapporté ces derniers jours que la GSMA faisait fortement pression sur les autorités catalanes pour qu’elles déclarent une urgence sanitaire. Cela aurait permis à la GSMA d’annuler l’événement et de percevoir une assurance pour couvrir ses pertes. Cependant, le gouvernement a refusé, affirmant qu’il n’y avait aucune raison de faire une telle déclaration. La GSMA a tout de même décidé d’annuler, donc elle prend probablement un sérieux coup financier.

Le communiqué de presse de la GSMA indique que l’organisation continue de travailler avec les représentants du gouvernement pour planifier le MWC 2021. Cependant, l’annulation de dernière minute laissera sûrement un goût amer dans la bouche de nombreuses entreprises et organismes de presse qui ont investi massivement dans l’émission et sont maintenant l’argent.

Maintenant lis: