La héros de la NASA Christina Koch est de retour sur Terre après avoir établi plusieurs records spatiaux – .

Tout astronaute qui a le privilège de se rendre à la Station spatiale internationale grave son nom dans les livres d’histoire pour l’éternité. Inévitablement, cependant, certains tamponnent leurs noms dans plus d’endroits que d’autres, et Christina Koch de la NASA tombe très certainement dans cette dernière catégorie.

Le voyageur spatial chevronné vient de rentrer sur Terre aux côtés de ses collègues scientifiques Alexander Skvortsov de Roscosmos et Luca Parmitano de l’Agence spatiale européenne. Au cours de son séjour prolongé dans l’espace, Koch a participé à un certain nombre de nouvelles initiatives et a même fait partie de la première sortie dans l’espace entièrement féminine de l’histoire.

La liste des réalisations de Koch est longue. Il comprend des enregistrements pour le vol spatial le plus long jamais réalisé pour une femme, ainsi que la sortie dans l’espace entièrement féminine susmentionnée qui a été embourbée par des retards des mois plus tôt. Son voyage de 328 jours dans l’espace la place également en position de numéro deux pour le vol spatial le plus long par un astronaute américain, homme ou femme.

La NASA propose des statistiques supplémentaires impressionnantes:

Soutenant les objectifs de la NASA pour les futurs atterrissages humains sur la Lune, Koch a effectué 5 248 orbites de la Terre et un voyage de 139 millions de miles, soit l’équivalent de 291 voyages vers la Lune et vice-versa. Elle a effectué six sorties dans l’espace pendant 11 mois en orbite, y compris les trois premières sorties dans l’espace entièrement féminines, passant 42 heures et 15 minutes à l’extérieur de la station. Elle a été témoin de l’arrivée d’une douzaine de vaisseaux spatiaux en visite et du départ d’une autre douzaine.

C’est beaucoup de travail pour une personne lors de son tout premier voyage à la station spatiale, mais Koch a tout réussi avec brio. Maintenant que Koch et ses compagnons de voyage sont revenus sur Terre, ils seront soumis à une batterie de tests de santé et de mesures pour s’assurer qu’ils se ré-acclimatent à la vie sur Terre.

Avec tout ce que Koch a déjà accompli, nous nous attendons à la voir beaucoup plus à l’avenir alors que la NASA continue de planifier le retour des humains sur la Lune et peut-être au-delà.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.