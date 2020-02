La joint-venture Yahsat augmente le nombre d’abonnés d’EchoStar

WASHINGTON – Le fournisseur de haut débit et de matériel par satellite EchoStar a ajouté 20 000 abonnés Internet HughesNet par le biais de sa joint-venture brésilienne avec Yahsat, augmentant le nombre d’abonnés à mesure que la capacité satellite d’EchoStar devient limitée.

Basée à Germantown, dans le Maryland, EchoStar comptait 1,477 million d’abonnés à la fin de 2019, en hausse de 116 000 par rapport à l’année précédente, en partie en raison de la capacité mise à disposition en novembre sur le satellite Yahsat Al Yah 3.

Lors d’un appel de résultats le 20 février, les dirigeants d’EchoStar ont déclaré qu’ils continuaient d’évaluer les moyens d’ajouter de la capacité en attendant le lancement de Jupiter-3, un satellite à demi-térabit Maxar Technologies construit pour un lancement en 2021.

Après avoir vendu neuf satellites de diffusion en orbite à Dish Network Corp l’an dernier pour 800 millions de dollars, EchoStar se concentre désormais presque exclusivement sur le haut débit.

La division Hughes Network Services d’EchoStar a généré 1,85 milliard de dollars de chiffre d’affaires de 1,89 milliard de dollars en 2019.

Le président de Hughes, Pradman Kaul, a déclaré que les satellites de la compagnie couvrant l’Amérique du Nord ont «des faisceaux relativement pleins», limitant la capacité disponible pour les nouveaux abonnés.

Hughes se concentre sur l’ajout d’abonnés mieux rémunérés dans ces faisceaux tout en cherchant à limiter le taux de désabonnement des clients, a déclaré Kaul.

En Amérique latine, le service Wi-Fi communautaire de Hughes «Express Wi-Fi» a été déployé dans 800 emplacements et se développe rapidement en partenariat avec Facebook, a déclaré Kaul. Hughes fournit des services dans sept pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud et compte 237 000 abonnés internationaux, a-t-il déclaré.

Yahsat et Hughes continuent de combiner leurs opérations, selon Kaul, un processus comprend l’installation d’une passerelle Hughes Jupiter dirigée vers le satellite Yahsat Al Yah 3, la migration de plus de clients Yahsat sur HughesNet et l’intégration du réseau de distribution de Yahsat à travers le Brésil.