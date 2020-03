La laitue spatiale est comme la laitue terrestre, dit la NASA – .

Une expérience de culture de laitue sur la Station spatiale internationale a donné des produits tout aussi nutritifs que son homologue repoussé sur Terre. La laitue, qui a été cultivée en trois lots au milieu des années 2010, a fait l’objet de recherches visant à déterminer si les aliments cultivés dans l’espace sont différents – voire peut-être dangereux – par rapport aux aliments auxquels nous sommes habitués.

Si l’humanité est capable de voyager profondément dans l’espace, de visiter ou même de coloniser d’autres mondes, il sera vital de savoir quels aliments y pousser. Il est important de déterminer comment l’espace affecte la croissance des plantes, mais c’est encore plus crucial lorsque vous prévoyez de réellement manger ces plantes. Ainsi, l’expérience de la laitue est née.

“La capacité de cultiver des aliments frais et sûrs pour compléter les aliments emballés des astronautes dans l’espace a été un objectif important pour la NASA”, notent les chercheurs dans leur article. «Les cultures vivrières cultivées dans l’espace subissent des conditions environnementales différentes de celles des plantes cultivées sur Terre (par exemple, gravité réduite, niveaux de rayonnement élevés).»

Pour garantir que les expériences donnent les résultats les plus précis, la NASA a fait pousser de la laitue à la fois sur la station spatiale et sur Terre simultanément. Différentes techniques de récolte ont été utilisées, appliquées à la fois aux témoins terrestres et à la laitue spatiale. Les légumes résultants ont ensuite été étudiés pour leur innocuité ainsi que leur rendement nutritionnel.

La comparaison de la laitue au sol et de la laitue spatiale signifiait plonger dans des niveaux spécifiques de vitamines et de minéraux présents dans chacun. Dans la grande majorité des cas, il n’y avait pas de différence significative dans le contenu nutritionnel entre les deux cultures, ce qui suggère que «les cultures maraîchères feuillues peuvent produire des aliments sûrs, comestibles et frais pour compléter le régime alimentaire des astronautes et fournir des données de référence pour un fonctionnement continu des unités de croissance des plantes Veggie sur ISS », selon les chercheurs.

Comme le rapporte NewScientist, les résultats, bien qu’encourageants, ont en fait surpris les chercheurs. Les scientifiques avaient prévu des différences dans les niveaux de nutriments dans la laitue spatiale, simplement en raison du nombre de différences dans les conditions de croissance. Cela ne s’est pas produit, cependant, et la laitue cultivée sur la station spatiale s’est avérée être pratiquement identique à la laitue terrestre.

La NASA a vraiment mis son argent là où elle est avec cette expérience, et la laitue spatiale a même été testée par des astronautes qui l’auraient essayé avec des hamburgers et des tacos. Les scientifiques ont dit que la laitue était excellente. Il nous reste encore beaucoup de temps pour préparer des missions en équipage sur d’autres planètes, et nous ne sommes pas encore au point de rêver de coloniser un monde comme Mars. Dans l’intervalle, la NASA continuera de chercher à déterminer quels légumes conviendront le mieux à la récolte spatiale.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

