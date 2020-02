La liste annuelle des «priorités non financées» de l’armée américaine comprend 1 milliard de dollars pour la Force spatiale

255 millions de dollars pour lancer deux satellites GPS 3 comptent parmi les éléments les plus importants

WASHINGTON – Peu après que la demande de budget du Pentagone soit soumise au Congrès chaque année, les services militaires envoient à Capitol Hill une liste de souhaits distincte connue sous le nom de «priorités non financées». Ce sont des éléments que les militaires voudraient que le Congrès finance si les législateurs décident d’ajouter plus d’argent au budget proposé du Pentagone.

La semaine dernière, les services militaires et la Missile Defence Agency ont présenté près de 18 milliards de dollars de priorités non financées pour l’exercice 2021, dont 1 milliard pour la Force spatiale.

“Comme d’habitude, ces listes auront un impact important sur les options de vente et les propositions faites par le Congrès à la demande de budget du président américain de 705 milliards de dollars cette année”, a déclaré Erin Neal, partenaire de la société de conseil en défense et aérospatiale Velocity Government Relations.

Le DoD a demandé 15,4 milliards de dollars à la Force spatiale, la nouvelle branche des forces armées qui réside dans le Département de l’armée de l’air. Dans une lettre accompagnant la liste des priorités non financées de 1 milliard de dollars de la Force spatiale, le chef des opérations spatiales, le général John Raymond, a déclaré que le budget proposé par l’administration Trump «est une grande première étape vers la constitution de la force spatiale dont nous avons besoin pour l’avenir, et nous voulons continuer cet élan. “

La liste de souhaits de la Force spatiale d’un milliard de dollars comprend une combinaison de services de lancement, de mises à niveau de satellites, de technologies de guerre spatiale classifiées et de formation pour les opérateurs spatiaux. Le contenu de la liste Space Force a été signalé pour la première fois le 20 février par InsideDefense.com

L’un des éléments les plus importants est 255 millions de dollars pour lancer deux satellites GPS 3 qui sont déjà en production sur la chaîne de montage de Lockheed Martin mais dont le lancement n’a pas été financé. La Force spatiale utiliserait cet argent pour lancer les sixième et septième satellites de la constellation GPS 3. Deux vaisseaux spatiaux sont déjà en orbite et trois autres devraient être lancés en 2020 et début 2021.

La demande de budget de la Force spatiale pour 2021 a 1,05 milliard de dollars pour trois missions de lancement de l’espace de sécurité nationale, mais aucune n’est GPS. Les trois missions financées sont nommées AFSPC-36, AFSPC-87 et AFSPC-112.

Autres éléments importants de la liste des priorités non financées 2021:

149 millions de dollars pour les tests en orbite du cinquième satellite d’alerte précoce du système infrarouge spatial (SBIRS) (GEO 5) et pour l’intégration du dernier satellite de la constellation GEO 6.

175 millions de dollars pour l’amélioration des communications par satellite

110 millions de dollars pour de nouvelles capacités de connaissance de la situation spatiale

30 millions de dollars pour accélérer le développement de la charge utile du Satellite-3 (NTS-3) de technologie de navigation du Laboratoire de recherche de la Force aérienne.