La Maison Blanche cherche un support technique pour lutter contre les coronavirus et la désinformation – .

La Maison Blanche recherche l’aide des leaders de l’industrie technologique pour lutter contre la propagation du coronavirus, ainsi que la propagation de la désinformation à son sujet. (Maison Blanche / Pho.to / . Graphic)

Le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche et d’autres agences fédérales ont rencontré aujourd’hui Amazon, Microsoft et d’autres leaders de l’industrie technologique pour lancer une campagne visant à diffuser les meilleures informations sur les coronavirus aux chercheurs et au grand public.

Les titans de la technologie ont été invités à tirer parti de l’intelligence artificielle et d’autres outils pour aider les chercheurs à glaner des connaissances scientifiques dans une base de données bientôt dévoilée de la littérature de recherche en texte intégral concernant COVID-19. “Les entreprises de technologie de pointe et les principales plates-formes en ligne joueront un rôle essentiel dans cet effort tout-en-un”, a déclaré Michael Kratsios, directeur technique de la Maison Blanche, dans un communiqué.

Les responsables de la Maison Blanche ont également exhorté les représentants de l’industrie de la technologie, qui étaient présents en personne ou par téléconférence, à coordonner les efforts pour éliminer la désinformation sur le coronavirus. Des responsables du Département d’État auraient accusé les comptes de médias sociaux liés à la Russie d’avoir diffusé des théories du complot.

Selon la Maison Blanche, la réunion comprenait des représentants d’Amazon et de Microsoft ainsi que d’Apple, de Cisco, du Consumer Technology Industry Council, de Facebook, de Google, d’IBM, du Information Technology Industry Council, de la Software and Information Industry Association, de TechNet et de Twitter – ainsi que des représentants d’un éventail d’organismes fédéraux.