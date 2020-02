La Maison Blanche demande une augmentation importante du budget de la NASA pour financer le programme Artemis

Mise à jour 18h45 avec téléconférence budgétaire de la NASA et autres commentaires.

WASHINGTON – La Maison Blanche propose d’augmenter le budget de la NASA de plus de deux milliards et demi de dollars au cours de l’exercice 2021, en fournissant un financement substantiellement accru pour le programme Artemis tout en cherchant à nouveau à annuler plusieurs programmes scientifiques et éducatifs.

Le projet de budget, publié par le Bureau de la gestion et du budget le 10 février, demande 25,246 milliards de dollars à la NASA au cours de l’exercice 2021 qui commence le 1er octobre. C’est une augmentation de 12% par rapport aux 22,629 milliards de dollars que le Congrès a affectés à la NASA pour l’exercice. 2020.

“Il s’agit d’un budget du 21e siècle digne de l’exploration spatiale du 21e siècle, et l’un de nos budgets les plus solides de l’histoire de la NASA”, a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA dans un discours sur “l’état de la NASA” au Stennis Space Center. “Si le soutien du président à la NASA n’était pas clair auparavant, cela devrait être évident maintenant.”

L’un des principaux bénéficiaires de ce financement supplémentaire est le programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener les humains sur la lune d’ici 2024. Le budget demande plus de 3,3 milliards de dollars pour le développement de systèmes d’atterrissage humains, un effort qui n’a reçu que 600 millions de dollars en 2020. «La stratégie pour développer ces atterrisseurs repose sur la concurrence, l’innovation de l’industrie et une surveillance gouvernementale robuste dans le but de fournir des systèmes d’atterrissage sûrs et fiables qui peuvent permettre une exploration abordable et durable », a déclaré une fiche accompagnant le budget.

La NASA examine actuellement les propositions soumises l’automne dernier pour les premiers contrats du système d’atterrissage humain. Bridenstine a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’agence décerne ces récompenses dans les “mois à venir”.

Le budget finance plusieurs autres initiatives lunaires, dont 175 millions de dollars pour les combinaisons spatiales lunaires, 212 millions de dollars pour les travaux initiaux sur les rovers lunaires et un habitat de surface et 430 millions de dollars pour une nouvelle initiative d’innovation de la surface lunaire qui financera des démonstrations technologiques telles que la production d’énergie et l’utilisation des ressources lunaires . Le programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA obtiendrait 254 millions de dollars pour des missions d’atterrisseurs robotiques fournissant des charges utiles de recherche de la NASA.

“La NASA veut vraiment atteindre notre objectif 2024” pour le retour des humains sur la lune, a déclaré Bridenstine. Le budget ne comprenait pas d’estimation du coût qu’Artemis lui-même coûterait pour atteindre cet objectif au-delà des plans originaux, mais la campagne globale «Lune vers Mars», qui comprend les systèmes d’exploration, le développement technologique et les programmes scientifiques, a un coût estimation de 71,3 milliards de dollars pour les exercices 2021 à 2025, et 87,7 milliards de dollars en incluant les fonds alloués pour les exercices 2019 et 2020.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes le 10 février, l’administrateur adjoint de la NASA, Jim Morhard, a déclaré que le coût du programme Artemis lors du premier atterrissage sur la Lune en 2024 était estimé à 35 milliards de dollars. C’est un peu plus que la fourchette de 20 à 30 milliards de dollars que Bridenstine a donnée dans une interview l’année dernière, une fourchette qu’il a ensuite suggérée trop élevée.

Le budget soutient également l’exploration robotique de Mars, avec 529 millions de dollars alloués à de futures missions sur Mars, telles que le retour d’échantillons. Le budget commencerait également à travailler sur une nouvelle mission pour cartographier les dépôts de glace d’eau à la surface de la planète qui pourraient être utilisés par de futures missions humaines.

Compressions budgétaires déjà vues

La proposition de budget, cependant, propose une liste des «plus grands succès» des programmes que l’agence cherche encore une fois à annuler. Cela comprend le bureau d’engagement STEM, les missions CLARREO Pathfinder et PACE Earth Science, et la mission d’astrophysique WFIRST. Le projet de budget 2021 est le quatrième d’affilée à chercher à fermer le bureau de l’éducation de la NASA et à annuler CLARREO Pathfinder et PACE, et le troisième d’affilée à proposer l’annulation de WFIRST. Le Congrès a rejeté les efforts antérieurs pour annuler ces programmes.

Le budget a également cherché à annuler l’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge (SOFIA), un observatoire aéroporté qui coûte environ 80 millions de dollars par an à la NASA pour fonctionner. Un document de l’OMB a déclaré que SOFIA est la deuxième mission d’astrophysique de la NASA à opérer, après Hubble, “mais la mission n’a pas fourni de produits de données de haute qualité ou de science comparable à d’autres grandes missions scientifiques” et que les projections futures “n’indiquent pas une dramatique amélioration de la productivité scientifique de SOFIA au cours des prochaines années. »La NASA a récemment terminé une paire d’études qui ont identifié des moyens de rationaliser les opérations de SOFIA et d’augmenter sa productivité scientifique.

La NASA a également proposé de mettre fin à la SOFIA dans sa demande de budget pour l’exercice 2015 sous l’administration Obama, seulement pour que le Congrès rejette cette proposition et finance entièrement l’observatoire.

Le budget propose également de reporter les travaux sur l’étage supérieur d’exploration nécessaire à la version plus puissante du bloc 1B du SLS. “L’Administration propose de concentrer ses efforts sur l’achèvement réussi de la première fusée SLS et de la préparer à son premier vol avant de s’engager dans un programme de mise à niveau pluriannuel coûteux du bloc 1B qui n’est pas nécessaire pour l’exploration lunaire au cours de la prochaine décennie”, a déclaré l’OMB.

Lors de l’appel aux médias, Sean McCarville, directeur du compte budgétaire pour la science au bureau du directeur financier de la NASA, a noté que la demande de budget pour la science dans son ensemble était la deuxième plus élevée à ce jour, même en tenant compte des réductions des sciences de la Terre et de l’astrophysique. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la NASA tentait une fois de plus d’annuler ces programmes après que les propositions antérieures aient été rejetées par le Congrès, il a noté qu’il y avait des contraintes dans le budget “et nous devions prendre des décisions”.

Un sénateur clé, cependant, soulève déjà des questions au sujet de ces compressions. “Je suis déçu que le budget réduise l’enseignement des STEM, qui joue un rôle vital pour nous assurer que nous avons le talent pour réaliser notre mission”, a déclaré le sénateur Jerry Moran (R-Kan.), Qui préside le sous-comité des crédits du Sénat qui finance la NASA. , dans une déclaration du 10 février. “Bien qu’il soit encourageant de voir un budget proposé qui soutienne le retour des astronautes américains sur la Lune, je reste impatient de recevoir suffisamment de détails budgétaires pour correspondre à nos objectifs ambitieux d’exploration humaine.”

La publication du budget de l’exercice 2021 a coïncidé avec une «journée d’action» du groupe de défense des droits The Planetary Society, où plus de 100 membres ont visité les bureaux du Congrès pour appeler à soutenir le travail de la NASA sur des sujets allant de l’exploration de l’espace humain à la défense planétaire et à la recherche. pour la vie au-delà de la Terre.

“C’est le moment idéal pour être un défenseur de l’espace”, a déclaré Casey Dreier, avocat en chef de l’organisation, dans un communiqué. «La prochaine décennie de vols spatiaux humains est actuellement débattue. Tout comme l’avenir de l’exploration robotique sur Mars et au-delà. Des investissements critiques sont proposés pour la défense planétaire. Il est essentiel que le public participe à cette discussion pour assurer un brillant avenir à l’exploration spatiale. »

Demande de budget (en millions de dollars)

Compte

Exercice 2010 adopté

Proposition FY21

Différence

SCIENCE

7 138,9 $

6 306,5 $

– 832,4 $

– Sciences de la Terre

1 971,8 $

1 768,1 $

– 203,7 $

– Science planétaire

2 713,4 $

2 659,6 $

– 53,8 $

– Astrophysique

1 729,2 $

1 245,7 $

– 483,5 $

– Héliophysique

724,5 $

633,0 $

– 91,5 $

AÉRONAUTIQUES

783,9 $

819,0 $

35,1 $

TECHNOLOGIE SPATIALE

1 100,0 $

1 578,3 $

478,3 $

EXPLORATION

6 017,6 $

8 761,7 $

2 744,1 $

– Orion

1 406,7 $

1 400,5 $

– 6,2 $

– Système de lancement spatial

2 585,9 $

2 257,1 $

– 328,8 $

– Systèmes d’exploration au sol

590,0 $

384,7 $

– 205,3 $

– R&D Exploration

1 435,0 $

4 719,4 $

3 284,4 $

OPÉRATIONS SPATIALES

4 140,2 $

4 187,3 $

47,1 $

ENGAGEMENT DE LA TIGE

120,0 $

0,0 $

– 120,0 $

SERVICES DE SÉCURITÉ, DE SÉCURITÉ ET DE MISSION

2 913,3 $

3 009,9 $

96,6 $

CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT

373,4 $

539,1 $

165,7 $

INSPECTEUR GÉNÉRAL

41,7 $

44,2 $

2,5 $

TOTAL

22 629,0 $

25 246,0 $

2 617,0 $