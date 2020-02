La Maison Blanche et la NASA mettent l’accent sur le soutien bipartite aux plans lunaires

WASHINGTON – Le vice-président Mike Pence a déclaré dans un discours du 19 février que la proposition de budget de l’administration pour que la NASA soutienne un retour humain sur la lune d’ici 2024 bénéficie d’un soutien bipartisan, une affirmation reprise par la NASA malgré les critiques concernant certaines coupes proposées dans le projet de loi.

Pence, s’exprimant au Langley Research Center de la NASA en Virginie, n’a fait aucune annonce majeure dans une allocution de plus d’une demi-heure. Au lieu de cela, il a réitéré le soutien de l’administration à la NASA et l’objectif de ramener les humains à la surface de la lune d’ici 2024.

«Je veux vous assurer tous», a-t-il déclaré devant un auditoire d’employés d’agence, «que non seulement vous avez le soutien de ce président, de ce vice-président, mais j’ai toute confiance que vous avez le soutien et l’admiration des Américains. gens.”

Il a dit qu’il s’attendait à ce que le soutien se développe une fois que le programme d’équipage commercial de la NASA rétablira les capacités de vol spatial orbital humain dans le pays, une étape qu’il a attendue “avant même que nous n’atteignions l’été”. “Une fois que des astronautes américains seront lancés sur des fusées américaines depuis le sol américain, le peuple américain saura que nous sommes sérieux, non?”

Pence a souligné la demande de budget de l’agence pour l’exercice 2021 de 25,2 milliards de dollars, publiée le 10 février, comme preuve de ce soutien. “Je peux vous assurer que le soutien à la NASA est fort et large à Washington, DC, et qu’il est vraiment bipartisan”, a-t-il déclaré. Il a remercié la représentante Elaine Luria (D-Va.), Dont le district comprend Langley, pour sa présence et «pour votre solide soutien, non seulement de Langley, mais de la NASA».

Cependant, Luria, dans un communiqué publié le 19 février, a critiqué des éléments du projet de budget de l’exercice 2021 pour réduire les programmes d’éducation et de sciences de la Terre à l’agence comme CLARREO Pathfinder. «J’ai été déçue par les coupes dans l’engagement STEM, qui aide à inspirer les étudiants de Coastal Virginia à devenir des scientifiques et des ingénieurs, et à la mission CLARREO Pathfinder (CPF)», a-t-elle déclaré. “J’espère que la visite du vice-président lui a montré l’immense valeur du CPF et amènera l’administration à reconsidérer son opposition au financement de ce programme.”

Dans un discours séparé lors d’un déjeuner de la Space Transportation Association le 19 février, Jim Morhard, administrateur adjoint de la NASA, a offert une évaluation similaire du soutien qu’il a vu pour le budget de l’agence. “Toutes les parties devraient avoir pleinement confiance que nous allons de l’avant vers la lune”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas le cas quand je suis arrivé à la NASA.”

Cette confiance, a-t-il dit, vient de cette demande de budget de 25,2 milliards de dollars, qui, selon lui, n’était «pas un ascenseur facile» à réaliser. “Si le soutien du président Trump et du vice-président Pence à la NASA n’était pas clair, cela devrait l’être maintenant.”

Interrogé sur la réaction à la proposition de budget, Morhard l’a qualifiée de “très positive” jusqu’à présent, mais a sollicité le soutien d’un public de professionnels de l’industrie spatiale. “Nous allons avoir besoin de votre aide pour que ces fonds soient promulgués, et ce sera notre prochain défi.”

Un défi spécifique est un affrontement entre l’approche de la NASA pour le développement des atterrisseurs lunaires humains, qui appelle à l’utilisation de partenariats public-privé et à l’achat de services d’atterrissage, par rapport à la langue dans un projet de loi d’autorisation de la NASA déposé le mois dernier qui propose une approche contractuelle plus traditionnelle et est plus normatif. sur la conception de l’atterrisseur.

Morhard a qualifié le projet de loi de «première étape bipartite positive» qui soutient largement la vision à long terme de la NASA d’utiliser la lune comme tremplin pour des missions humaines ultérieures sur Mars.

“Nous avons eu des membres des deux côtés de l’allée qui ont dit qu’ils n’avaient pas l’intention de voir le projet de loi final interférer avec nos objectifs d’atterrir la première femme et le prochain homme sur la lune d’ici 2024”, a-t-il déclaré, notant que le projet de loi en est encore aux premiers stades du processus législatif. «Je suis convaincu que nous serons en mesure de travailler avec le comité et de le découvrir afin que ce soit un projet de loi qui passera par ce processus.»

Morhard n’a pas abordé directement les coupes proposées dans le projet de loi, qui incluent ces programmes d’éducation et de sciences de la Terre ainsi que les missions d’astrophysique SOFIA et WFIRST, mais a référencé indirectement des propositions dans les demandes de budget des années précédentes qui visaient également à annuler bon nombre de ces programmes, propositions finalement rejetées par le Congrès.

“Il y a des raisons pour beaucoup de décisions que nous avons prises”, a-t-il déclaré. “Si vous étiez dans cette situation et que vous n’étiez pas au courant des précédents précédents sur la façon dont les budgets sont déployés, vous pourriez être consterné par certaines choses, mais il n’y a pas beaucoup de nouvelles choses que nous n’avons pas faites auparavant. Je pense que la plupart des gens dans cette salle connaissent les résultats de leur évolution, et nous espérons que ce sera encore le cas cette année. »