La Maison Blanche recherche un soutien international pour les droits sur les ressources spatiales

WASHINGTON – Un décret de la Maison Blanche du 6 avril vise à établir un soutien international à la position américaine selon laquelle les ressources spatiales peuvent être utilisées par des entreprises et des organisations, et à empêcher d’autres régimes juridiques internationaux.

Le décret exécutif appelle le Département d’État à diriger les efforts interinstitutions pour encourager d’autres pays à adopter la position américaine soutenant «des opérations sûres et durables pour la récupération et l’utilisation publiques et privées des ressources spatiales». Cela respecterait la loi fédérale, sous la forme du Commercial Space Launch Competitiveness Act de 2015, qui accorde aux entreprises américaines des droits sur les ressources spatiales qu’elles extraient.

«Les Américains devraient avoir le droit de s’engager dans l’exploration commerciale, la récupération et l’utilisation des ressources dans l’espace extra-atmosphérique, conformément à la loi applicable. L’espace extra-atmosphérique est un domaine légalement et physiquement unique de l’activité humaine, et les États-Unis ne le considèrent pas comme un bien commun mondial », déclare l’ordonnance, signée par le président Donald Trump. “En conséquence, les États-Unis auront pour politique d’encourager le soutien international au rétablissement et à l’utilisation publics et privés des ressources dans l’espace, conformément à la législation applicable.”

L’ordonnance s’oppose explicitement à l’Accord sur la Lune, parfois connu sous le nom de Traité sur la Lune, qui traite la lune et d’autres corps célestes comme le «patrimoine commun de l’humanité» et établirait un régime international pour régir l’utilisation de ces ressources. Les États-Unis et la plupart des autres grands pays de l’espace ont rejeté la version finale de l’Accord sur la Lune à la fin des années 1970 et, à ce jour, le traité n’a été ratifié que par 18 pays.

«Une politique de soutien concernant la récupération et l’utilisation des ressources spatiales est importante pour la création d’un environnement d’investissement stable et prévisible pour les innovateurs et les entrepreneurs de l’espace commercial, et elle est vitale pour la durabilité à long terme de l’exploration humaine et du développement de la Lune, Mars et d’autres destinations », a déclaré un haut responsable de l’administration, s’exprimant en arrière-plan, lors d’un appel aux journalistes au sujet du nouveau décret.

La planification du décret a commencé l’année dernière, a déclaré le responsable, mais a finalement été liée à la publication par la NASA le 2 avril d’un rapport décrivant ses plans à long terme pour une exploration lunaire durable. Cela comprenait le développement de technologies d’utilisation des ressources in situ pour utiliser la glace d’eau ou d’autres matériaux lunaires pour créer du carburant, de l’oxygène et d’autres matériaux, «permettant des opérations de surface durables avec une diminution des besoins d’approvisionnement de la Terre».

Un autre facteur dans le calendrier a été le statut du Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS), un forum où des questions telles que l’utilisation des ressources spatiales sont discutées. La réunion du sous-comité juridique du COPUOS, prévue pour fin mars, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, et l’ONU a retardé la réunion plénière du COPUOS de juin jusqu’à au moins la seconde moitié du mois d’août.

“Nous demandons au Département d’Etat de tendre la main à nos homologues, partenaires, car nous souhaitons toujours, bien sûr, parler de la coopération internationale sur Artemis”, a déclaré le responsable. «Le plan de la NASA étant sorti, nous avons pensé qu’il était important de publier ensuite cette déclaration sur notre attitude envers l’utilisation des ressources spatiales.»

Le décret n’appelle pas un nouveau traité ou un accord international contraignant similaire, mais plutôt une série d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des nations qui partagent les vues américaines sur les ressources spatiales.

Le responsable a refusé de nommer des pays spécifiques avec lesquels les États-Unis pourraient déjà être en pourparlers sur le sujet, mais a noté que certains pays ont soit adopté des lois similaires à celle des États-Unis sur les ressources spatiales, comme le Luxembourg et les Émirats arabes unis, ou ont autrement publié des déclarations à l’appui de l’approche américaine.

«Il n’y a pas grand-chose de nouveau ici», a déclaré Chris Johnson, conseiller en droit spatial pour la Secure World Foundation, dans une interview. Cela comprend le rejet de l’Accord sur la Lune et le concept de l’espace en tant que «biens communs mondiaux», mais un soutien continu au Traité sur l’espace extra-atmosphérique.

Le décret, a-t-il dit, relancera le débat sur la manière dont l’utilisation des ressources spatiales sera régie. “À partir de 2020, la conversation n’est plus de savoir s’il est légal ou illégal d’utiliser des ressources spatiales”, a-t-il déclaré. «La conversation maintenant au niveau international est, avons-nous besoin d’un nouveau régime international? Comment gérons-nous cela de manière durable? »

Il a déclaré que, comme la question des ressources spatiales avait été discutée au cours des dernières années, quelques pays ont proposé l’Accord sur la Lune comme modèle de régime international. «Cela a rendu beaucoup de gens nerveux parce que ce sont des règles négociées dans les années 1970 pour une activité qui n’a pas encore été soulevée.

Johnson a dit qu’il pense qu’il est probable que les États-Unis discutent déjà avec des pays “partageant les mêmes idées” sur le sujet. Cela pourrait aider à renforcer le point de vue américain lors d’éventuelles discussions au COPUOS ou à l’Assemblée générale des Nations Unies, notant que l’approche consensuelle du COPUOS signifie qu’il faut beaucoup de temps pour élaborer des règles ou des directives sur les questions spatiales.

“Entre-temps, il y aura beaucoup de têtes qui se tordent et se grattent à la main dans d’autres capitales du monde pour savoir ce que cela signifie”, a-t-il déclaré.