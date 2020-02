La manette PlayStation 5 de Sony pourrait surveiller votre fréquence cardiaque, les mains moites

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Chaque nouvelle génération de consoles emmène les contrôleurs dans de nouveaux endroits. Au fil des ans, nous avons obtenu des clés analogiques, des grondements et une connectivité sans fil. Avec la PS5, Sony chercherait à revoir complètement l’expérience du contrôleur. Dans un nouveau brevet découvert, nous voyons que Sony a développé un système grâce auquel votre contrôleur de jeu peut mesurer votre fréquence cardiaque et votre transpiration. Cela le transforme en un petit polygraphe portable.

Selon le brevet, Sony souhaite utiliser votre fréquence cardiaque et votre production de sueur comme signaux de «biofeedback» dans les jeux. Le brevet dit que cela pourrait conduire à une expérience plus immersive. Vraisemblablement, un jeu pourrait se connecter aux statistiques collectées par le DualShock 5 pour ajuster le gameplay. À mesure que vous devenez plus anxieux ou excité, un jeu peut accélérer l’action. Ou si vous êtes exceptionnellement calme, un jeu peut vous lancer quelque chose de surprenant.

Le brevet utilise un DualShock 4 typique pour illustrer la conception, mais nous pensons que tout cela concerne le DualShock 5. Le contrôleur a des «manchons» spéciaux sur les parties de poignée pour agir comme capteurs électriques. Le contrôleur est donc capable de mesurer l’activité électrodermique (EDA), parfois appelée réponse galvanique cutanée. Les mêmes modules capteurs pourraient également enregistrer votre fréquence cardiaque. Essentiellement, Sony transforme son contrôleur en polygraphe. Comme nous devrions tous le reconnaître maintenant, les détecteurs de mensonge ne détectent pas réellement les mensonges – ils mesurent l’état émotionnel du sujet. Ce n’est pas idéal pour confirmer un mensonge, mais cela pourrait aider les développeurs à adapter l’expérience à l’état d’esprit d’un joueur.

Sony note également que la réalité virtuelle devient de plus en plus populaire et que l’immersion est encore plus importante dans de tels jeux. Ce même système de biofeedback pourrait rendre les titres VR beaucoup plus intenses. Imaginez un monde virtuel qui savait à quel point vous étiez stressé.

Parallèlement aux fuites précédentes, il semble que Sony passe beaucoup de temps à concevoir son nouveau contrôleur pour la PS5. Nous avons déjà entendu parler de l’inclusion de commentaires haptiques plus précis et puissants plutôt que de simples fonctionnalités de grondement. La société a également apparemment travaillé sur le suivi des doigts pour la réalité virtuelle, ce qui pourrait supprimer complètement le contrôleur (dans certaines situations).

Nous nous attendons à en savoir plus sur la PlayStation 5 et son nouveau contrôleur sophistiqué plus tard cette année. Cependant, la rumeur veut que Sony ait du mal à réduire ses coûts. Nous pourrions envisager un prix beaucoup plus élevé que les dernières générations de consoles.

