La meilleure et la plus simple explication des raisons pour lesquelles le coronavirus est si dangereux – .

Lorsque la nouvelle épidémie de coronavirus a commencé à s’accélérer aux États-Unis, d’innombrables personnes mal informées, dont le président des États-Unis, l’ont comparée à la grippe commune.

Non seulement la comparaison est fausse, mais elle est en fait assez dangereuse et les échos de cette inexactitude précoce peuvent encore être entendus aujourd’hui par des gens qui minimisent la gravité de COVID-19.

S’il y a encore des gens dans votre vie qui comparent le nouveau coronavirus à la grippe dans le but de minimiser sa gravité, une simple vidéo est tout ce que vous devez partager pour expliquer exactement pourquoi COVID-19 est tellement plus dangereux.

Ici aux États-Unis, les choses commencent à devenir vraiment mauvaises. Nous avons maintenant le plus grand nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus dans le monde, avec plus de deux fois plus de cas que le prochain pays le plus proche, l’Italie. Les États-Unis ont également le troisième plus grand nombre de morts, bien que les chiffres de la Chine restent en question après qu’il a été rapporté que la communauté du renseignement américaine a des preuves que la Chine a falsifié ses chiffres.

Il était inévitable que les États-Unis éclipsent rapidement d’autres pays en ce qui concerne le nombre total de cas de coronavirus, et nous ne testons toujours pas une grande partie des personnes dans les zones chaudes qui présentent des symptômes qui ne sont pas graves. Inévitable, oui, mais le nombre d’Américains infectés aurait pu être considérablement inférieur si la Maison Blanche avait fait son travail. L’administration était bien consciente de ce qui nous attendait, mais elle a choisi de minimiser la gravité de la nouvelle pandémie de coronavirus au cours de ces premières semaines cruciales. Même alors que le taux d’infections au COVID-19 commençait à augmenter, Trump disait toujours au pays que la gravité de l’épidémie était exagérée par ses opposants politiques, et il a répété un certain nombre de mensonges et d’inexactitudes pendant cette période critique. L’un des éléments de désinformation qu’il a répétés à plusieurs reprises est particulièrement dangereux, et les effets négatifs de cette tromperie continuent de se propager jusqu’à ce jour.

«Ainsi, l’année dernière, 37 000 Américains sont morts de la grippe commune», a tweeté Trump le 9 mars (oui, sérieusement, c’était si récent). «Il se situe en moyenne entre 27 000 et 70 000 par an. Rien n’est fermé, la vie et l’économie continuent. Il existe actuellement 546 cas confirmés de CoronaVirus, avec 22 décès. Pensez-y! “

C’était l’une des nombreuses fois où Trump a établi des parallèles faux et dangereux entre le nouveau coronavirus et la grippe commune. Il a finalement commencé à chanter un air différent une fois que le nombre d’infection était passé à 100 000 et bien au-delà, mais les dégâts avaient déjà été causés. À ce jour, il y a toujours un nombre scandaleusement élevé de personnes à travers le pays qui refusent de prendre les mesures nécessaires comme l’auto-quarantaine et la distanciation sociale. Lors de la défense de leurs positions, ils perdent souvent la désinformation trompée par Trump.

Les faits sont importants, donc la meilleure façon de traiter avec les personnes qui utilisent des comparaisons avec la grippe pour expliquer pourquoi elles n’ont pas besoin de prendre les précautions les plus élémentaires est de leur montrer pourquoi elles ont tort. Heureusement, il existe une vidéo merveilleusement simple qui fait tout le travail pour vous.

Dans la vidéo, le professeur Hugh Montgomery explique qu’une personne grippée infectera en moyenne 1,3 à 1,4 personne. 1.3 est le chiffre généralement accepté. Une personne atteinte du nouveau coronavirus, en revanche, infectera en moyenne 3 personnes. Cela peut sembler une petite différence, mais nous pouvons vous assurer que ce n’est pas le cas, et Montgomery explique pourquoi.

Si vous infectez 1,3 personne avec la grippe, et qu’ils infectent 1,3 personne, et ainsi de suite, après que cela se soit produit 10 fois, vous aurez été directement responsable de la grippe à 14 personnes. Faire le calcul. Si vous infectez 3 personnes avec COVID-19, et qu’elles infectent 3 personnes, et qu’elles infectent trois personnes… vous aurez été responsable de 59 049 personnes. Faire le calcul.

Les personnes atteintes de COVID-19 peuvent être asymptomatiques pendant aussi longtemps que 2 semaines avant le début des premiers symptômes. En fait, on pense maintenant que de nombreuses personnes infectées par COVID-19 pourraient ne présenter aucun symptôme. Le seul moyen d’être certain de ne pas l’avoir est avec un test négatif, et les nouveaux tests de coronavirus sont encore très difficiles à trouver. Cela signifie que la seule façon d’être certain que vous ne l’avez pas et d’infecter d’autres personnes, ou d’être certain que vous n’êtes pas infecté par quelqu’un d’autre qui a le COVID-19, est de vous mettre à l’abri sur place. Lorsque vous devez absolument sortir, suivez les conseils que vous avez vus maintes et maintes fois: pratiquez la distance sociale (une nouvelle étude suggère que le nouveau coronavirus peut voyager jusqu’à 27 pieds dans les airs), ne touchez pas votre visage, et lavez-vous les mains chaque fois que vous touchez une surface qui aurait pu être touchée par quelqu’un d’autre.

