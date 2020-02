La mise à jour de l’application Ring vous permet de désactiver les requêtes vidéo de la police

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Ring, propriété d’Amazon, a été critiquée ces dernières années pour son approche laxiste de la confidentialité et sa coopération avec les services de police des États-Unis. À l’aube de 2020, la société a promis de souligner à nouveau son engagement à l’égard de la vie privée, et elle semble suivre son cours. La dernière version de l’application mobile Ring comprend un «centre de contrôle» qui offre plus de contrôle sur ce qui arrive à vos données, y compris la possibilité de désactiver les demandes vidéo de la police.

Ring a fait ses débuts avec les caméras de sonnette, mais s’est depuis étendu à d’autres types de caméras et de sécurité à domicile. Suite à l’acquisition d’Amazon en 2018, Ring a noué ses premiers partenariats avec les services de police. Ring propose une application «Neighbours» où les utilisateurs peuvent partager des séquences vidéo dans l’esprit d’une surveillance de quartier, mais les services de police travaillant avec Ring peuvent également demander des vidéos aux membres de la communauté. Alors que Ring a déclaré que la police n’obtenait pas d’informations de localisation précises ni de données sur les utilisateurs, elle est même parfois allée jusqu’à donner des cartes de police des caméras actives.

La nouvelle application Ring ne modifie pas fondamentalement le fonctionnement des caméras de l’entreprise, mais elle devrait rassurer certaines personnes. Le Control Center offre un aperçu rapide de vos paramètres de sécurité et de confidentialité. Par exemple, si vous avez activé l’authentification à deux facteurs, combien d’appareils sont connectés à votre compte et le nombre d’utilisateurs partagés. Vous pouvez également annuler le partage de vos flux de caméras ou déconnecter tous les appareils de cette interface. Cela devrait donner aux gens un certain recours s’ils soupçonnent que quelqu’un a piraté leur appareil photo.

Les contrôles de police sont disponibles dans la section «Contrôle communautaire» des nouveaux paramètres. En haut, vous pouvez désactiver les demandes vidéo. Naturellement, Ring vous suggère de les laisser activés. Lorsque la police demande une vidéo dans une zone, vous avez toujours la possibilité de refuser. La désactivation totale des demandes garantit que vous ne recevrez jamais ces notifications.

Techniquement, la désactivation des demandes de la police n’aura pas d’importance si vous ne vivez pas dans une juridiction qui travaille avec Ring. Il y a cependant quelque part au nord de 400 services de police. Vous pouvez voir les services de police à proximité qui ont accès à Ring dans la section des demandes vidéo de l’application. Cela vous dira si la désactivation des demandes vous sera utile.

La nouvelle application Ring est désormais disponible sur Android et iOS. Ring promet également de futures améliorations au Control Center avec des options de confidentialité plus précises.

Maintenant lis: