La mission de la nouvelle génération d’engins spatiaux chinois se poursuit malgré un coronavirus et un long échec du 7 mars

HELSINKI – Le lancement d’essai de la fusée de transport lourd Long March 5B transportant un vaisseau spatial chinois de nouvelle génération se poursuit malgré l’épidémie de coronavirus.

Le prototype de la nouvelle charge utile de vaisseau spatial en équipage est conçu pour être capable de voyager dans l’espace lointain, y compris les missions lunaires en équipage. Les mesures introduites pour contenir l’épidémie de COVID-19 ont modifié, mais n’ont pas interrompu, les préparatifs de lancement.

“Pour faire face à l’épidémie, nous avons mis en place un minimum de membres du personnel pour remplir la tâche sur le principe de garantir les normes de travail élevées”, Yang Qing, concepteur en chef de la nouvelle génération de vaisseaux spatiaux en équipage de la China Academy of Space Technology (CAST) , a déclaré CCTV.

«Tous les travaux que nous avons effectués ici seront notifiés et confirmés par les autres personnels par télécommunication afin d’assurer la qualité du travail».

La mission se poursuit également malgré l’échec la semaine dernière du Long March 7A, qui partage des points communs avec le Long March 5B. Cela suggère que la cause de l’échec non spécifié jusqu’à présent était probablement liée à la deuxième ou troisième étape. Des images amateurs du lancement ont fait allusion à une anomalie après la première séparation.

Le lancement du Long March 5B est actuellement prévu pour la mi-fin avril à partir du port spatial côtier de Wenchang.

Vaisseau spatial chinois de nouvelle génération

Le principal objectif de la mission est de prouver le Long March 5B pour le lancement de modules de 20 tonnes de la station spatiale chinoise sur orbite terrestre basse.

Le prototype de vaisseau spatial de nouvelle génération transportera du propulseur supplémentaire. Cela fournira un meilleur analogue aux modules de la station spatiale en termes de masse. Il permettra également de tester sur une orbite plus élevée.

L’engin spatial à deux modules de 8,8 mètres de long et 21,6 tonnes utilisera sa propre propulsion pour élever son orbite à une apogée d’environ 8000 kilomètres. La prochaine rentrée à grande vitesse testera un nouveau blindage thermique.

Avionique, performances en orbite, déploiement de parachute, atterrissage d’un coussin gonflable, récupération sera testée. La réutilisation partielle prévue – en remplaçant le bouclier thermique – sera également testée.

Le vaisseau spatial, qui n’a pas encore de nom, pourra transporter jusqu’à six astronautes, ou trois astronautes et 500 kilogrammes de cargaison. Le Shenzhou peut transporter trois astronautes à LEO et a été utilisé pour les six missions en équipage du pays.

Le lanceur Long March 5B comprend un étage central de cinq mètres de diamètre et quatre propulseurs latéraux. Le lancement d’essai est le premier des nombreux lancements nécessaires à la construction de la station spatiale chinoise à trois modules prévue.

Le nouveau lanceur a récemment été déployé pour une répétition générale. Des vérifications de l’ajustement avec un prototype du module central Tianhe de masse de décollage d’environ 22,5 tonnes ont également été effectuées.

«La Chine a prévu environ 12 missions de vol pour la construction de la station spatiale chinoise. La première mission de vol de [the] La longue fusée du 5 mars doit également vérifier ses performances », a déclaré Hao Chun, directeur du bureau d’ingénierie spatiale chinoise, aux médias.

Les activités de la fusée reprennent à l’épicentre

Expace, un fournisseur de services de lancement commercial de fusées à propergol solide Kuaizhou, a repris ses activités malgré sa proximité de l’épicentre de l’épidémie. L’entreprise a temporairement interrompu ses travaux en février.

“Nous avons combiné l’équipe d’essai de fusée Kuaizhou-11 originale, l’équipe d’essai de fusée Kuaizhou-1A et l’équipe d’essai satellite Xingyun en une seule équipe”, a déclaré Zhang Di, commandant de l’équipe d’essai conjointe de Kuaizhou, à CCTV. «En utilisant le système en ligne de« planification du cloud », nous nous sommes coordonnés pour terminer le travail de test.»

Expace est situé dans la base de l’industrie spatiale nationale de Wuhan, un centre conçu pour faciliter les activités spatiales commerciales. L’entreprise est issue de l’entrepreneur de défense CASIC et de sa filiale China Sanjiang Space Group. La série de lanceurs Kuaizhou serait issue de la technologie des missiles.

La société avait prévu de lancer cinq à six fois au cours du premier semestre 2020, avant l’épidémie de coronavirus. Une nouvelle fusée Kuaizhou-11, plus grosse que la Kuaizhou-1A actuellement en service, aurait été programmée pour un vol d’essai fin février.

La prochaine mission Kuaizhou-1A devrait lancer une paire de satellites Xingyun depuis Jiuquan. Xingyun devrait être une constellation de 80 satellites à bande étroite pour la connectivité de l’Internet des objets.