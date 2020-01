La mission des sciences de la Terre porte le nom d’un ancien responsable de la NASA

WASHINGTON – La NASA et ses partenaires nationaux et européens ont renommé un futur satellite des sciences de la Terre d’après l’ancien directeur des sciences de la terre de l’agence.

Lors d’une cérémonie le 28 janvier au siège de la NASA, des responsables de la NASA, de la National Oceanic and Atmospheric Administration, de l’Agence spatiale européenne, d’Eumetsat et de la Commission européenne ont annoncé que le dernier d’une série de vaisseaux spatiaux pour mesurer la hauteur du niveau de la mer porterait le nom de Michael Freilich, qui a pris sa retraite l’an dernier de la NASA après plus d’une décennie en tant que directeur de la mission des sciences de la terre de l’agence.

Le vaisseau spatial, qui était auparavant connu sous le nom de Sentinel-6A et Jason-CS, s’appellera désormais Sentinel-6 Michael Freilich. Il sera lancé en novembre sur un SpaceX Falcon 9 de la Vandenberg Air Force Base en Californie.

«Cela vient vraiment de tout notre cœur. C’est à vous, Mike, pour ce que vous avez fait pour que Sentinel-6 se concrétise », a déclaré Josef Aschbacher, directeur des programmes d’observation de la Terre de l’ESA, qui a annoncé le changement de nom. “Sentinel-6 n’existerait pas sans la contribution de Mike Freilich.”

Sentinel-6 poursuivra les mesures spatiales des changements de hauteur du niveau de la mer qui remontent à Topex-Poséidon, une mission conjointe entre la NASA et l’agence spatiale française CNES lancée en 1992. Elle a été suivie par Jason-1 en 2001, Jason -2 en 2008 et Jason-3 en 2016. Les deux dernières missions incluaient NOAA et Eumetsat comme partenaires.

Avec la mission à venir, l’ESA et la Commission européenne se sont impliquées dans le cadre de leur programme conjoint Copernicus pour l’observation de la Terre. L’ESA est responsable du satellite, construit par Airbus Defence and Space. L’ESA et la NASA fournissent des instruments, la NASA étant responsable des services de lancement. Eumetsat et NOAA soutiendront les stations au sol, les opérations et la diffusion des données. Le partenariat comprend un deuxième vaisseau spatial, Sentinel-6B, dont le lancement est prévu en 2025.

Michael Freilich, qui a pris sa retraite en 2019 après plus d’une décennie en tant que directeur de la division des sciences de la Terre de la NASA, prend la parole lors d’un événement le 28 janvier où le vaisseau spatial Sentinel-6A a été nommé d’après lui. Crédit: NASA / Aubrey Gemignani

La NASA a profité de l’événement pour souligner son engagement continu envers les sciences de la Terre. “Nous savons que la Terre change constamment”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, les activités humaines étant responsables “au moins en partie” de ces changements. «Nous savons qu’il y a encore beaucoup à apprendre sur chacun des systèmes qui composent l’intégralité de la Terre.»

La cérémonie a également été l’occasion d’honorer Freilich, qui a pris sa retraite de la NASA il y a près d’un an après avoir été directeur de la division des sciences de la Terre de la NASA depuis 2006. Des responsables des États-Unis et d’Europe ont salué la carrière de Freilich dans les sciences de la Terre et son leadership lors de la course à pied. Programmes de sciences de la Terre de la NASA.

Stephen Volz, administrateur adjoint du service de satellite et d’information de la NOAA, a déclaré que l’offre de partenaires européens de nommer le vaisseau spatial d’après Freilich «est une reconnaissance appropriée de la carrière et de la durée de vie du Dr Freilich, non seulement pour l’altimétrie mais pour les sciences de la Terre en général. . ”

“Je suis plus qu’humilié par ce grand honneur”, a déclaré Freilich lors de la cérémonie. Les mesures de la hauteur du niveau de la mer, a-t-il dit, figurent parmi les mesures «les plus robustes» du changement climatique, et pourquoi il était important de poursuivre ces mesures avec une collaboration internationale.

“Notre capacité à faire de l’altimétrie de précision au fil des décennies et à mettre en œuvre Sentinel-6 maintenant, n’est possible que grâce à la vision et aux contributions de milliers de scientifiques, ingénieurs, gestionnaires et diplomates des deux côtés de l’Atlantique”, a-t-il déclaré. .

Dans une interview après l’événement, Freilich a déclaré avoir entendu parler de l’offre de l’ESA de nommer le satellite après quelques mois plus tôt, peu après que l’ESA ait contacté la NASA. “C’est assez écrasant”, a-t-il déclaré.

Le vaisseau spatial n’est que la deuxième fois qu’une mission impliquant la NASA porte le nom d’une personne vivante. En 2017, la NASA a renommé la sonde Solar Probe Plus en sonde solaire Parker d’après Eugene Parker, professeur émérite à l’Université de Chicago qui avait correctement prédit l’existence du vent solaire. Le vaisseau spatial a été lancé avec succès en août 2018, avec Parker parmi les participants.