La mission du rover ExoMars reportée à la fin de 2022

HELSINKI – La mission du rover ExoMars Rosalind Franklin ne sera pas lancée en 2020 en raison d’un manque de temps pour tester et qualifier les parachutes et l’électronique problématiques vitaux pour le vaisseau spatial.

Le directeur général de l’Agence spatiale européenne, Jan Woerner, a fait cette annonce lors d’une conférence de presse jeudi après une réunion avec Dmitry Rogozin, chef de mission partenaire Roscosmos.

Woerner a déclaré que le lanceur Proton de la mission, la plate-forme d’atterrissage et le rover lui-même étaient évalués comme étant prêts à être lancés.

Cependant, deux parachutes requis pour l’entrée, la descente et l’atterrissage sur Mars nécessitent encore des tests et une qualification. De plus, certains appareils électroniques des engins spatiaux doivent être retournés aux fournisseurs.

“Le lancement de cette année signifierait sacrifier les tests essentiels restants”, a déclaré Woerner. «C’est une décision très difficile, mais je suis sûr que c’est la bonne».

La décision intervient après que l’équipe du projet ESA-Roscosmos a évalué toutes les activités nécessaires pour un lancement autorisé.

Woerner a déclaré que bien que le rover soit proche de la préparation au lancement, le retard a nécessairement repoussé le lancement de plus de deux ans en raison de la mécanique céleste.

Les fenêtres optimales pour le lancement sur Mars s’ouvrent pendant quelques semaines tous les 26 mois, en raison des orbites respectives des planètes.

Le rover Rosalind Franklin est une deuxième mission ExoMars pour rechercher des signes de vie à des profondeurs allant jusqu’à deux mètres sous la surface martienne. Il se compose d’une plate-forme de surface dirigée par la Russie et du rover dirigé par l’Europe, qui sera lancé sur une fusée russe Proton depuis Baïkonour.

«Nous voulons nous assurer à 100% d’une mission réussie. Nous ne pouvons nous permettre aucune marge d’erreur. Davantage d’activités de vérification assureront un voyage en toute sécurité et les meilleurs résultats scientifiques sur Mars », a déclaré Woerner dans un communiqué de presse de l’ESA en marge de la conférence de presse.

Répondant à une question de journaliste, Woerner a reconnu que l’épidémie de coronavirus aurait eu un impact sur la mission car les équipes internationales ne peuvent pas voyager aussi facilement qu’auparavant. Woerner a déclaré qu’il ne savait pas si la pandémie aurait empêché un lancement en juillet.

Les problèmes de parachute entraînent un deuxième retard

La mission du rover ExoMars devait initialement être lancée en 2018, mais a été reportée à 2020 en raison de retards dans les activités industrielles européennes et russes.

Lorsque le rover Rosalind Franklin arrivera sur Mars, il rejoindra l’ExoMars Trace Gas Orbiter, qui est en orbite autour de la planète rouge depuis octobre 2016. TGO servira de station relais pour la mission tout en poursuivant sa propre mission scientifique.

Les essais des parachutes supersoniques supersoniques de 15 mètres de diamètre et subsoniques de 35 mètres de large – une partie essentielle de la phase d’entrée, de descente et d’atterrissage de la mission – ont échoué en mai et août 2019.

Les inspecteurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont identifié les dommages causés aux goulottes au point d’extraction de leurs sacs. De nouveaux tests étaient prévus pour décembre et février, mais ont été repoussés à fin mars.

Les nouveaux tests de chute à haute altitude seront effectués dans l’Oregon aux États-Unis. Le Centre spatial d’Esrange, dans le nord de la Suède, a accueilli les premiers tests.

La taille et la complexité sans précédent du système de parachute sont liées à l’atterrisseur fourni par Roscosmos. Un système rétropropulsif plus puissant sur l’atterrisseur aurait permis à la mission de ne nécessiter qu’une seule goulotte principale, selon Spoto. La NASA s’est retirée de la mission en 2012 en raison de compressions budgétaires, après s’être engagée dans la mission avec l’ESA en 2009.