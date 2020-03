La mission ExoMars repoussée à 2022 en raison des retards de COVID-19

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le programme ExoMars, un effort conjoint de l’Agence spatiale européenne (ESA) et du Roscosmos russe, a connu sa part de revers. L’une des principales composantes de sa première mission n’a pas pu être déployée sur Mars, et maintenant la deuxième phase a été repoussée. Selon le directeur général de l’ESA, Jan Woerner, les tests sur le rover Rosalind Franklin ne seront pas terminés à temps pour le lancement de l’été 2020, en partie à cause de l’expansion de l’épidémie de coronavirus.

En 2016, la première mission ExoMars a atteint la planète rouge. Le Trace Gas Orbiter (TGO) a fonctionné comme prévu, permettant aux opérateurs de collecter de nouvelles données sur la composition de l’atmosphère de Mars. Cependant, l’atterrisseur Schiaparelli sorti de TGO ne fonctionnait pas correctement. Il a largué son parachute trop tôt et n’a déclenché ses propulseurs de descente que quelques secondes avant de s’écraser en surface.

Schiaparelli allait être un atterrisseur stationnaire, mais le rover Rosalind Franklin pourra se déplacer autour de la surface et recueillir beaucoup plus de données. Ainsi, l’ESA et Roscosmos sont naturellement engagés à s’assurer que tous les systèmes sont entièrement testés avant le lancement. Le matériel doit encore subir de nombreux tests et l’ESA ne pense plus avoir suffisamment de temps pour le faire.

L’Europe connaît actuellement des niveaux élevés de propagation du COVID-19, ce qui a réduit le nombre de personnes pouvant se déplacer pour travailler sur le projet. Ces retards n’empêcheraient pas l’ESA de lancer la mission, mais elle ne pourrait pas terminer tous les tests qu’elle souhaiterait à temps.

L’ESA et @roscosmos reportent le lancement de la deuxième mission #ExoMars afin de terminer tous les tests nécessaires au succès de la mission. Le nouveau calendrier prévoit un lancement entre août et octobre 2022 👉 https://t.co/so9CrcAc8a pic.twitter.com/o1y5OPRoJ6

– ESA (@esa) 12 mars 2020

Le retard jusqu’en 2022 n’est basé sur aucun élément de l’épidémie de COVID-19. L’équipe sait simplement que la fenêtre de lancement estivale va manquer. La plupart des missions de mars sont lancées à des moments où la Terre et Mars sont proches l’un de l’autre sur leurs orbites. C’est pourquoi la NASA a l’intention de lancer le rover Persévérance cet été. Le prochain alignement des planètes aura lieu entre août et octobre 2022, c’est donc à ce moment-là que l’ESA et Roscosmos planifieront de donner un autre coup de feu. En attendant, ils auront tout le temps nécessaire pour terminer les tests du rover.

Lorsqu’il atteindra finalement Mars, le rover Rosalind Franklin voyagera dans la région d’Oxia Planum pour rechercher des signes de vie ancienne. L’ESA et Roscosmos espèrent que le rover fonctionnera pendant au moins sept mois sur Mars.

