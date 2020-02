La NASA a besoin de votre aide pour concevoir un rover Venus – .

La NASA fait de son mieux pour impliquer le public dans ses divers projets et missions, probablement parce qu’elle sait à quel point nous aimons tous la science et l’espace, mais lorsqu’il s’agit de concevoir réellement le matériel qui continuera à explorer d’autres mondes, ces emplois sont généralement gardé en interne. Cette tendance pourrait changer avec le développement en cours d’un rover destiné à Vénus.

L’agence spatiale souhaite que le public contribue à la conception d’un capteur qui pourrait fonctionner dans le cadre de la conception d’un rover robuste qui pourrait finalement appeler Vénus à la maison. La NASA a besoin d’un capteur d’évitement d’obstacles qui pourrait être installé sur son rover Venus potentiel, et elle est prête à payer 30 000 $ pour un concept viable.

Vénus punit par toute définition, avec des températures de surface de plus de 800 degrés Fahrenheit et une pression de surface intense qui pourrait rapidement détruire à peu près tout ce que la NASA a jamais construit. Construire un rover capable de survivre à la surface de la planète serait une réalisation monumentale, et il faudra un certain temps avant qu’une telle mission ne soit même réalisable.

«Le JPL a lancé ce défi à la communauté mondiale parce que le mobile doit avoir la capacité de naviguer avec succès dans un environnement aussi exigeant afin de se qualifier pour un financement de développement supplémentaire», explique la page du défi. “Alors que la mission à la surface de Vénus pourrait être dans des années, le développement d’un capteur de rover convenablement robuste renforcera les arguments en faveur d’un retour à Vénus avec un rover, ce qui n’a jamais été tenté auparavant.”

La NASA offre quelques informations supplémentaires:

La difficulté de ce défi est de concevoir un capteur qui ne repose pas sur des systèmes électroniques. L’électronique de pointe actuelle échoue à un peu plus de 250 degrés Fahrenheit et succomberait facilement à l’environnement extrême de Vénus. C’est pourquoi la NASA se tourne vers la communauté mondiale des innovateurs et inventeurs pour une solution.

Si vous pensez avoir ce qu’il faut, vous pouvez accepter le défi sur la page officielle du tournoi. Bonne chance!

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech

