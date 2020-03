La NASA a besoin de votre aide pour construire un robot creuseur de lune – .

Le robot RASSOR de la NASA se dirige vers la Lune et il est conçu pour creuser dans la surface.

Le robot utilise un tambour pour ramasser des matériaux de surface lunaire, puis les transporter vers de nouveaux emplacements, mais la NASA n’a pas encore décidé de la conception du tambour.

L’agence spatiale accepte les modèles 3D comme soumissions pour un outil de creusement plus efficace.

Une nouvelle ère d’exploration et de science lunaires est sur le point de commencer, mais pour que la NASA puisse en tirer le meilleur parti, elle doit disposer de toutes les technologies nécessaires. L’un des gadgets que la NASA veut envoyer à la Lune est un robot creuseur. L’agence a déjà fait de nombreux progrès sur ce front, en construisant le robot RASSOR (Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot) et en testant différentes versions de son matériel.

Mais la NASA ne peut pas le faire seule, et elle a lancé un appel à l’aide pour concevoir un composant très important du robot RASSOR: son tambour de collecte.

Nous avons tous vu des images des missions de la Lune, avec sa surface poussiéreuse qui semble parfaite pour une collecte facile. Malheureusement, la collecte de matériaux à partir de la surface est rendue plus compliquée par la faible gravité de la Lune, et le fait que tout ce que nous envoyons sur la Lune doit être suffisamment léger pour pouvoir voler sur une fusée.

Un robot massif et lourd pourrait facilement obtenir une traction et creuser au cœur de son contenu, mais un tel matériel ne peut tout simplement pas être livré de manière fiable à la surface lunaire. Au lieu de cela, une machine légère est nécessaire, ce qui signifie développer de nouvelles solutions. RASSOR doit être en mesure d’obtenir de la traction et de creuser et de le faire sans peser une tonne.

«Avec RASSOR, nous ne dépendons plus de la traction ou du poids du robot. Il est possible de creuser sur la Lune ou sur Mars avec un robot vraiment léger », a déclaré Jason Schuler de la NASA dans un communiqué. “RASSOR est l’excavation et le transport tout en un, mais nous aimerions améliorer la conception.”

Le tambour de creusement du robot déterrera le matériau, puis le livrera à un emplacement différent. Ce processus doit être aussi efficace que possible, c’est pourquoi la NASA demande maintenant des suggestions.

Les tambours à godets actuels de RASSOR sont des cylindres creux positionnés à chaque extrémité du robot, avec des écopes autour de la circonférence des cylindres. Le robot creuse les extrémités opposées vers l’autre, ce qui équilibre les forces d’excavation et facilite le creusement.

Pour voir si le bot de fouille peut être encore amélioré, le RASSOR Bucket Drum Design Challenge de la NASA est maintenant ouvert aux candidatures. L’agence demande des modèles 3D de nouveaux modèles pouvant répondre aux exigences de la NASA, notamment la possibilité de remplir le tambour à au moins 50% avant de devoir être vidé.

Ceux qui relèvent le défi et souhaitent soumettre un design ont jusqu’au 20 avril.

