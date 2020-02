La NASA a raté ces 11 astéroïdes dangereux, mais une IA les a capturés – .

Il y a beaucoup, beaucoup de roches spatiales qui traînent dans notre système solaire. La plupart d’entre eux ne constitueront jamais une menace pour notre planète, mais un très petit pourcentage s’en rapprochera. Inévitablement, la Terre sera sur une trajectoire de collision avec un astéroïde dangereux à un moment donné dans le futur, et l’identification des objets qui constituent des menaces est très importante.

Les télescopes modernes et d’autres outils d’observation peuvent donner aux astronomes une bonne idée des roches qui se dirigent vers nous, mais compter sur les humains pour rechercher ces astéroïdes potentiellement dangereux signifie que certains peuvent être négligés et complètement ratés. Pour voir combien d’astéroïdes potentiellement dangereux nous manquent, des chercheurs néerlandais ont construit un réseau d’IA pour analyser les données et voir ce qu’elles pourraient trouver.

Comme les chercheurs l’expliquent dans un nouvel article publié dans Astronomy & Astrophysics, le cerveau de l’ordinateur a été chargé de repérer des objets susceptibles de se trouver à environ 4,7 millions de miles de la Terre. Cette distance peut sembler un bon coussin, mais elle est suffisamment proche pour que les scientifiques souhaitent pouvoir suivre de tels astéroïdes à long terme pour s’assurer qu’ils ne causent pas de problème en cours de route.

Les objets devaient également répondre à des critères de taille et mesurer plus de 100 mètres de diamètre afin de s’inscrire auprès de l’IA en tant que menace. Des objets de cette taille ont le potentiel de causer de graves dommages s’ils devaient avoir un impact direct sur notre planète.

Après avoir exécuté la simulation et avoir regardé jusqu’à 10 000 ans dans le futur, l’IA a retourné des résultats plutôt surprenants. Non seulement il y avait d’autres objets potentiellement dangereux qui n’avaient pas été détectés, mais il y en avait pas mal. Un total de 11 astéroïdes qui ne figuraient pas sur la liste des objets potentiellement dangereux de la NASA ont été cités comme étant potentiellement préoccupants.

À l’avenir, les chercheurs espèrent perfectionner leur technique pour pouvoir prédire les survols dangereux avec une précision encore plus grande. «Nous savons maintenant que notre méthode fonctionne, mais nous aimerions certainement approfondir la recherche avec un meilleur réseau de neurones et avec plus de données», explique Portegies Zwart, membre de l’équipe de recherche. “La partie délicate est que de petites perturbations dans les calculs d’orbite peuvent conduire à des changements majeurs dans les conclusions.”

Source de l’image: télescope spatial Hubble / ESA

