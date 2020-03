La NASA a résolu son problème de taupe sur Mars de la manière la plus inhabituelle – .

L’atterrisseur InSight de la NASA pourrait enfin avoir résolu son problème de taupe.

Une nouvelle stratégie pour pousser la sonde de taupe dans la surface semble fonctionner, a taquiné la NASA dans un tweet.

L’atterrisseur InSight de la NASA a accompli un excellent travail depuis son arrivée sur la planète rouge il y a plusieurs mois. Il a fourni aux scientifiques des informations (sans jeu de mots) sur la planète, révélant que les tremblements de terre grondent fréquemment sur sa surface rocheuse, et ont même renvoyé des rapports météorologiques en temps opportun. À peu près tout va bien pour le robot de haute technologie. Juste à propos de.

Le seul instrument qui a sérieusement échoué à répondre aux attentes est l’outil «taupe» auto-marteleur qui était censé se creuser jusqu’à 16 profond. Ses premières tentatives ont été terne, et même lorsque la NASA a essayé de nouvelles techniques, Mars a de nouveau fait échouer la sonde. Maintenant, la NASA met tout en œuvre et son nouveau plan semble fonctionner.

Il y a quelques semaines, la NASA a annoncé qu’elle utiliserait le bras robotique de l’atterrisseur InSight pour pousser physiquement la sonde dans son trou. Cette stratégie, a déclaré la NASA, pourrait donner à la sonde suffisamment de traction dans le sol martien meuble pour se creuser plus profondément. La sonde n’est utile à la NASA que si elle peut creuser bien en bas, cette nouvelle technique est donc une sorte de grêle.

«L’équipe de la mission prévoit de commander le scoop sur le bras robotique d’InSight pour appuyer sur la« taupe », le mini-pieu pilote conçu pour se marteler jusqu’à 16 pieds (5 mètres) vers le bas», a déclaré à l’époque le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. . “Ils espèrent qu’en poussant vers le bas sur le dessus de la taupe, également appelé le capuchon arrière, cela l’empêchera de reculer de son trou sur Mars, comme il l’a fait deux fois ces derniers mois après avoir failli s’enfouir.”

Personne ne savait si la stratégie fonctionnerait, ou s’il serait même possible de pousser sur l’extrémité de la sonde sans endommager les connexions entre l’instrument et l’atterrisseur lui-même. Après tout, couper la sonde de l’atterrisseur signifierait la fin abrupte de cet objectif de mission particulier, il fallait donc faire très attention à ne pas pincer les cordes et causer des dommages.

Aujourd’hui, l’équipe InSight de la NASA a tweeté quelque chose qui semble plutôt prometteur. C’est une vidéo très brève qui semble montrer le bras robotique donnant un léger coup de pouce à la sonde. La sonde s’enfonce plus profondément dans le sol martien juste avant la fin de la vidéo en boucle. Vérifiez-le:

L’équipe semble très encouragée par les résultats, notant que la technique «semble fonctionner». Pourtant, il est beaucoup trop tôt pour déclarer cela un succès total. La taupe gênante a déjà été «sauvée», et chaque fois qu’elle semble fonctionner, quelque chose d’autre se passe mal et finit à la surface.

Nous devrons attendre un certain temps avant de savoir si la taupe sera effectivement en mesure de terminer son travail, mais pour l’instant, nous serons prudemment optimistes.

