La NASA ajuste sa stratégie de commercialisation de LEO

WASHINGTON – Moins d’un an après avoir déployé une vaste stratégie pour soutenir l’activité commerciale en orbite terrestre basse, la NASA travaille à réviser cette stratégie tout en restructurant sa gestion des initiatives commerciales.

En juin 2019, la NASA a publié ses plans pour soutenir l’activité commerciale sur la Station spatiale internationale et, finalement, les installations commerciales de LEO. Cette stratégie comportait cinq éléments, allant de la mise en place de politiques d’utilisation commerciale et de tarification de l’ISS à l’appui au développement de modules commerciaux et à la stimulation de la demande pour ces installations.

La NASA ajuste maintenant cette stratégie tout en conservant ses cinq principaux éléments, a déclaré Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, lors d’un webinaire du 20 avril organisé par l’American Institute of Aeronautics and Astronautics.

«Nous réorganisons cette stratégie aujourd’hui», a-t-il déclaré. «Alors que nous examinons notre stratégie sur le plan organisationnel – et que j’ai eu l’occasion de me pencher de plus en plus sur cette question – il était clair pour moi que nous devions faire plus en interne.»

Un de ces changements internes concerne la façon dont l’agence gère ses diverses activités commerciales. “La première étape de cette stratégie, très franchement, est de créer une organisation dédiée, et une structure de gestion dédiée, au secteur commercial”, a-t-il déclaré. La NASA créera une organisation au sein de sa direction de mission qui combinera tous ses travaux commerciaux, tels que l’équipage commercial et le fret, ainsi que la gestion du Center for the Advancement of Science in Space (CASIS), l’organisation à but non lucratif qui gère la partie de l’ISS. désigné un laboratoire national.

“Dans mon bureau, CASIS était géré séparément de notre programme d’équipage commercial, qui était géré séparément de notre programme de fret commercial, qui était géré séparément, dans de nombreux cas, de notre programme de développement commercial LEO”, a-t-il déclaré. “Nous mettons tous ces éléments ensemble afin que nous puissions nous assurer qu’ils sont synergiques.”

Ce changement fait partie d’une réorganisation plus large de la Direction de la mission d’exploration et d’opérations humaines (HEOMD) que Loverro et d’autres ont laissé entendre. Ce changement comprendrait également le transfert de la Division de la recherche spatiale et des sciences physiques de la vie spatiale et des applications, qui s’occupe de la recherche sur l’ISS, de HEOMD à la Direction de la mission scientifique.

Loverro a déclaré que la NASA prenait des mesures pour mettre en œuvre les recommandations d’une équipe d’examen indépendante (IRT) publiée le 6 avril de CASIS. L’une des recommandations de ce rapport était que la NASA identifie un seul responsable de programme au sein de l’agence pour gérer les relations de l’agence avec CASIS.

Loverro a annoncé lors du webinaire qu’Alex MacDonald, économiste en chef à la NASA et quelqu’un impliqué dans une variété d’efforts de commercialisation à l’agence, sera ce directeur de programme. “Il est particulièrement bien adapté à cela”, a déclaré Loverro.

«L’ISS National Lab est un élément vraiment essentiel de la stratégie plus large que Doug a définie», a déclaré MacDonald dans de brèves remarques lors du webinaire. Une priorité, a-t-il dit, sera un ensemble «d’investissements providentiels» que la NASA a annoncé le 7 avril dans des entreprises développant des technologies pouvant stimuler la demande d’activités commerciales LEO, des fibres optiques à la médecine personnalisée. Ces récompenses, qui font partie du programme NextSTEP (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) de la NASA, ont une valeur totale de 23 millions de dollars jusqu’en 2023 si tous les jalons sont atteints.

“Nous avons déjà eu de bonnes conversations avec les dirigeants de CASIS, et ils travaillent avec nous pour réaliser les recommandations de l’IRT et mettre en œuvre la stratégie que nous élaborons ensemble”, a déclaré MacDonald.

Loverro, dans ses remarques, a souligné certaines des étapes déjà franchies dans la stratégie de commercialisation de l’agence LEO. Cela comprenait un prix en janvier à Axiom Space, donnant à cette entreprise l’accès à un port ISS pour attacher un module commercial qui sera au cœur de ce qui deviendra finalement une station spatiale commerciale autonome. Axiom a annoncé séparément en mars qu’il achètera une mission commerciale Crew Dragon auprès de SpaceX pour transporter des astronautes privés vers l’ISS dès le deuxième semestre de 2021.

“C’est une première étape fantastique dans cette entreprise spatiale commerciale”, a déclaré Loverro à propos des plans d’Axiom Space.

Il n’est pas entré dans les détails lors du webinaire de 45 minutes sur les autres aspects de la stratégie de commercialisation et les modifications potentielles de celle-ci. Par exemple, alors que l’attribution d’accès à un port ISS par Axiom Space s’est faite par le biais d’une sollicitation NextSTEP, un programme NextSTEP distinct pour la prise en charge d’une installation commerciale «flyer gratuit» est suspendu depuis plusieurs mois. L’une des sociétés qui a manifesté son intérêt à soumissionner, Bigelow Aerospace, a licencié tous ses employés le 23 mars, citant la pandémie de coronavirus.

Un autre défi pour la NASA est de financer sa stratégie de commercialisation de LEO. L’agence a demandé 150 millions de dollars pour cet effort au cours de l’exercice 2020, mais le Congrès n’en a affecté qu’un dixième. La NASA a de nouveau demandé 150 millions de dollars pour le programme dans sa proposition de budget pour l’exercice 2021.

“Le Congrès est définitivement révélateur, c’est que nous n’avons pas encore fait un bon travail pour définir notre vision”, a déclaré Loverro. «Nous n’avons pas encore fait du bon travail pour les convaincre des choses que nous pensons devoir faire. C’est sur nous. C’est notre travail de le faire. “

Loverro a refusé dans le webinaire d’aborder d’autres aspects de sa direction en dehors de la commercialisation de LEO, notamment tout changement au programme Artemis pour le retour des humains sur la lune. “Nous allons avoir une grande cérémonie de déploiement pour le reste du programme Artemis dans très peu de temps”, a-t-il promis.