La NASA attribue un contrat de 7 millions de dollars à la planète pour l’imagerie terrestre

SAN FRANCISCO – Les employés, sous-traitants et équipes de la NASA travaillant sur des recherches financées par la NASA auront accès aux images d’observation de la planète Terre dans le cadre d’une option de contrat de 7 millions de dollars annoncée le 16 avril par la société de San Francisco.

«Nous avons un accès illimité à toutes les données PlanetScope», a déclaré à SpaceNews Kevin Murphy, directeur de programme pour le système de données des sciences de la Terre de la NASA. “Nous avons trouvé la plus grande valeur dans les données mondiales de trois mètres.”

La NASA a commencé à acheter des données d’observation de la Terre à Maxar Technologies, Planet et Spire en 2018 dans le cadre d’un programme pilote visant à évaluer l’utilité des données commerciales. L’agence spatiale a déterminé que les images et les données étaient précieuses, mais a parfois eu des problèmes avec les licences qui empêchaient le partage de données ou la publication de recherches.

Au cours du programme pilote, 35 chercheurs principaux de la NASA ont utilisé l’imagerie de la planète pour des recherches axées sur les nuages ​​et les aérosols atmosphériques, la glace et la neige polaires, l’agriculture et les forêts. Maintenant que la communauté élargie de la NASA a accès aux données, «cela va pousser les applications dans de nouveaux domaines», a déclaré Murphy.

La NASA obtient également des images du spectroradiomètre imageur à résolution modérée sur ses satellites d’observation Terra et Aqua Earth et de la suite de radiomètres à imagerie infrarouge visible du NASA-National Oceanic and Atmospheric National Polar-orbiting Partnership et du Joint Polar Satellite System de la NOAA.

«Nous voyons cela [Planet] l’imagerie en complément de ces données », a déclaré Murphy. «La résolution spatiale plus élevée nous permet de vérifier certains de nos produits quotidiens mondiaux.»

Dans le cadre de l’option de contrat de 7 millions de dollars, la NASA accède à PlanetScope, l’imagerie mondiale de résolution de trois mètres capturée quotidiennement par une constellation de plus de 130 cubesats appelés Doves. Planet a annoncé en octobre son intention de lancer Super Doves pour capturer des images dans huit bandes spectrales plutôt que quatre bandes spectrales comme leurs prédécesseurs.

Le contrat de la NASA avec Planet comprend des options pour prolonger les achats de données jusqu’en septembre 2023.