La NASA cherche à jouer un plus grand rôle dans la réponse à la pandémie de coronavirus

WASHINGTON – La NASA cherche des moyens de tirer parti de son expertise et de ses capacités pour soutenir la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie de coronavirus, tandis que les chefs d’agence ont déclaré qu’ils ne se précipiteraient pas pour rouvrir les centres.

Lors d’une assemblée publique virtuelle le 25 mars, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, et d’autres responsables de l’agence ont déclaré qu’ils étaient en pourparlers avec d’autres agences fédérales, ainsi qu’avec les gouvernements des États et locaux, sur la manière dont l’agence peut le mieux contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie croissante. , avec plus de 65 000 cas confirmés et plus de 900 décès aux États-Unis seulement.

“Votre agence, la NASA, est impliquée dans la fourniture d’ensembles de solutions pour la nation, et nous serons de plus en plus impliqués au fil des jours parce que nous avons une main-d’œuvre extrêmement talentueuse et très brillante et beaucoup de capacités qui peuvent aider”, Bridenstine m’a dit.

L’un des premiers rôles a été de prêter les ressources de supercalcul de l’agence aux chercheurs qui étudient le coronavirus pour développer des traitements et des vaccins. Le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche a annoncé le 23 mars le Consortium de calcul haute performance COVID-19, qui comprend la NASA ainsi que la National Science Foundation, le Département de l’énergie, des entreprises et des universités. La NASA fournit un accès aux superordinateurs au Ames Research Center dans le cadre de cet effort.

La NASA examine d’autres moyens de prendre en charge la réponse globale aux coronavirus. Steve Jurczyk, administrateur associé de la NASA, a déclaré que l’agence faisait partie des réunions de la Maison Blanche pour coordonner la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie. Certains gouvernements locaux et étatiques, ainsi que des entreprises, contactent également des centres de terrain. “Nous voulons que cela continue”, a-t-il dit.

Une autre possibilité consiste à solliciter les idées du personnel de l’agence par le biais d’un défi interne. “Nous allons mettre des domaines spécifiques où nous pensons que nous pouvons le mieux contribuer, et solliciter des idées de quiconque à travers l’agence pour relever ces défis et contribuer à ces domaines”, a-t-il déclaré. “Nous établirons des priorités et nous verrons comment les mettre en place et les utiliser.”

Une question soumise par des employés de l’agence demandait si la NASA pouvait utiliser ses installations pour produire des ventilateurs pour les hôpitaux étant donné les craintes croissantes de pénurie à mesure que la pandémie s’aggrave. J.D. Polk, médecin-hygiéniste en chef de la NASA, a déclaré qu’il était plus probable que l’agence puisse aider les entreprises qui produisent déjà des ventilateurs.

«Ce n’est peut-être pas seulement dans la construction de ventilateurs, mais cela peut aussi aider les entreprises qui construisent déjà des ventilateurs à changer leurs ventilateurs», a-t-il déclaré, comme l’utilisation de l’impression 3D pour les pièces qui manquent. «Cela nous aidera à concentrer notre expertise là où les besoins sont réellement.» Plusieurs bureaux de la NASA, a-t-il dit, participeront à une discussion interinstitutions le 26 mars concernant l’augmentation de l’approvisionnement en ventilateurs.

Polk a également déclaré que la NASA examinait quels équipements de protection individuelle (EPI), tels que des masques et des gants, elle avait à sa disposition pour donner aux hôpitaux en pénurie. «La NASA commande son EPI juste à temps. Nous n’avons pas un énorme stock d’EPI à donner », a-t-il déclaré, et une grande partie de ce qui est disponible est nécessaire pour ses propres activités, y compris les préparatifs de lancement de la mission Mars 2020. L’agence, cependant, cherchait comment fournir tout EPI qui pourrait être disponible pour les hôpitaux.



Se rendre à «l’arrière de la courbe»

Une grande partie de la mairie d’une heure a traité de l’état des activités de l’agence. Neuf des 18 installations de la NASA, qui comprennent des centres sur le terrain ainsi que le siège de la NASA et des sites gérés par des centres sur le terrain, sont à l’étape 4 de son cadre d’intervention contre les coronavirus, les fermant à tout le personnel, sauf ceux nécessaires à la sûreté et à la sécurité et, dans quelques cas , pour ceux qui travaillent sur les activités essentielles de la mission. Les autres installations sont à l’étape 3, qui nécessite également un télétravail obligatoire mais avec un personnel plus essentiel à la mission travaillant sur place.

Alors que l’Agence spatiale européenne a annoncé le 24 mars qu’elle suspendait les opérations de quatre missions scientifiques pour réduire le nombre de personnel dans son centre de contrôle de mission, Jurczyk a déclaré que la NASA ne prévoyait rien de similaire pour le moment. “Nous envisageons cela, peut-être, si les choses se détériorent davantage”, a-t-il déclaré. “Nous allons maintenir toutes nos missions dans l’espace dans des opérations essentiellement normales pour l’instant.”

D’autres activités se poursuivent ou reprennent cette semaine. Le vaisseau spatial Orion pour la mission Artemis 1 a volé de l’Ohio, où il a récemment terminé les tests environnementaux, au Kennedy Space Center sur un avion Super Guppy le 25 mars.

La NASA a également déclaré que les travaux d’intégration et de test du télescope spatial James Webb, interrompus le 20 mars, avaient repris dans une installation de Northrop Grumman le 25 mars avec “une réduction du personnel et des changements de personnel”. Cependant, ce travail ne durera que début avril en raison du manque de personnel de la NASA sur place. “Nous évaluerons et ajusterons les décisions à mesure que la situation évolue”, a indiqué le programme dans un tweet.

L’un des problèmes est de savoir quand la NASA reprendra ses activités normales. Ces derniers jours, le président Donald Trump a indiqué qu’il aimerait “ouvrir” le pays d’ici Pâques, le 12 avril. “J’adorerais que le pays s’ouvre et qu’il se prépare à passer Pâques”, a déclaré Trump dans un Fox News. entretien le 24 mars. La plupart des experts médicaux et de nombreux représentants de l’État et des autorités locales affirment que le calendrier est prématuré.

Bridenstine, interrogé sur ces commentaires, a déclaré qu’il y avait «une très, très faible probabilité» que le président agisse contrairement aux recommandations d’organisations telles que les Centers for Disease Control and Prevention et que le président ne cherchait «que par aspiration» à rouvrir le économie d’ici Pâques. “Il a été très clair que la plus haute priorité de son agenda est la santé et la sécurité de l’Amérique”, a déclaré Bridenstine.

Bridenstine n’a pas donné de calendrier pour le retrait des centres des étapes 3 et 4 vers des opérations plus normales, affirmant que cela dépend des «conditions sur le terrain» dans chaque centre, ainsi que des conseils du groupe de travail fédéral sur les coronavirus et des États et des États. Gouvernements. “Certes, lorsque nous arrivons à l’arrière de la courbe ici, nous devons commencer à réfléchir à la manière de retourner au travail de manière ordonnée”, a-t-il déclaré.

Bridenstine et Jurczyk ont ​​indiqué que la NASA adopterait une approche prudente lorsqu’elle reviendrait à des opérations normales, pour éviter d’essayer de reprendre les opérations normales trop tôt et d’avoir à faire face à une autre épidémie de la maladie. “Nous sommes très prudents quant à la décision de passer de [Stage] 4 à 3 ou 3 à 2, et ne le faites pas trop tôt », a déclaré Jurczyk, pour éviter les allers-retours entre les étapes.

Bridenstine a encouragé les employés à s’exprimer s’ils pensaient qu’ils travaillaient dans des conditions dangereuses pendant la pandémie. «Notre priorité absolue en tant qu’agence est votre santé et votre sécurité, et nous ne voulons pas vous demander de faire quoi que ce soit que vous jugez dangereux», a-t-il déclaré.