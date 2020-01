La NASA choisit Axiom Space pour construire un module de station spatiale commerciale

WASHINGTON – La NASA a sélectionné une startup dirigée par un ancien gestionnaire de programme de la Station spatiale internationale pour développer un module commercial pour la station.

La NASA a annoncé le 27 janvier que Axiom Space, basée à Houston, obtiendrait l’accès à un port d’amarrage sur la station, sur lequel la société installera un module commercial pour la recherche et d’autres applications. L’agence a déclaré qu’elle entamerait des négociations sur un contrat officiel avec Axiom, avec une période de base de cinq ans et une option de deux ans.

Axiom a été fondée en 2016 par Kam Ghaffarian, qui dirigeait auparavant la société de services d’ingénierie de l’industrie spatiale Stinger Ghaffarian Technologies, et Michael Suffredini, qui était directeur de programme pour l’ISS à la NASA pendant une décennie avant sa retraite de l’agence en 2015. La société a plusieurs anciens astronautes occupant des postes de direction, y compris l’ancien administrateur de la NASA Charles Bolden, répertoriés comme «consultant en développement des affaires» sur le site Web de l’entreprise.

Axiom estime que l’expérience, ainsi qu’une équipe de l’industrie comprenant Boeing, Thales Alenia Space Italy, Intuitive Machines et Maxar Technologies, ont joué un rôle clé dans sa sélection. “Il y a une courbe d’apprentissage incroyablement abrupte au vol spatial humain”, a déclaré Suffredini, président et chef de la direction d’Axiom, dans un communiqué de la société. «L’expérience collective d’Axiom est assez avancée. Parce que nous savons de première main ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans LEO, nous innovons en termes de conception, d’ingénierie et de processus tout en préservant la sécurité et en réduisant considérablement les coûts. »

La société a révélé peu de détails techniques sur son ajout proposé à l’ISS, à part que le «segment Axiom» comprendra finalement un module de nœud, une installation de recherche et de fabrication, un habitat pour l’équipage et un module «à grandes fenêtres» pour visualiser la Terre. Axiom s’attend à ce que le premier module soit lancé au second semestre 2024.

La NASA n’a pas révélé dans sa déclaration pourquoi elle avait choisi Axiom pour le module. La déclaration de l’agence comportait des commentaires élogieux de la part des deux sénateurs du Texas, John Cornyn et Ted Cruz, ainsi que du représentant Brian Babin, dont le district comprend le siège social d’Axiom près du Johnson Space Center.

“Ce partenariat entre la NASA et Axiom Space – un original de Houston, au Texas – illustre à quel point la Station spatiale internationale est d’une importance cruciale pour le développement de nouvelles technologies pour l’orbite terrestre basse et au-delà, et pour maintenir le leadership américain dans l’espace, », A déclaré Cruz dans le communiqué.

La NASA étudiait depuis plusieurs années la mise à disposition du port d’amarrage, sur le module Node 2 ou Harmony de la station, à un module commercial, en émettant une demande d’informations sur le sujet en 2016 auprès de l’industrie. a déployé son initiative de commercialisation de l’orbite terrestre basse, qui a offert le port d’amarrage via son programme Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP).

«Le travail d’Axiom pour développer une destination commerciale dans l’espace est une étape cruciale pour la NASA pour répondre à ses besoins à long terme de formation d’astronautes, de recherche scientifique et de démonstrations technologiques en orbite terrestre basse», a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dans un communiqué de l’agence.

Cette déclaration a ajouté qu’un effort distinct dans le cadre de NextSTEP pour soutenir le développement d’une station spatiale commerciale à vol libre ira de l’avant. La NASA a publié un projet de sollicitation à cet effet en octobre, mais n’a pas fixé de date pour la publication de la sollicitation finale.

C’est une bonne nouvelle pour une autre société qui développe des stations spatiales commerciales. “Félicitations à @Axiom_Space pour la sélection du module commercial attaché à la station spatiale!”, A tweeté Jeffrey Manber, directeur général de NanoRacks, après l’annonce de la NASA. “Désireux de voir l’offre de la NASA sur un dépliant gratuit qui est en retard.”

Une autre entreprise qui a longtemps pensé être intéressée par l’ajout d’un module commercial à l’ISS est Bigelow Aerospace, qui a déjà un petit module expérimental, appelé BEAM, attaché à la station. Un responsable de la société n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les plans de Bigelow à la suite de l’attribution de la NASA à Axiom.