La NASA choisit la mission de cubes sciences spatiales

WASHINGTON – La NASA a annoncé le 30 mars qu’elle financera le développement d’un groupe de six cubesats qui voleront en formation au-dessus de l’orbite géostationnaire pour étudier les tempêtes solaires.

La NASA a déclaré avoir choisi pour développer la mission Sun Radio Interferometer Space Experiment (SunRISE) comme «mission d’opportunité» pour son programme d’héliophysique. La mission, d’un coût total de 62,6 millions de dollars, sera lancée d’ici juillet 2023.

SunRISE se composera de six cubesats de six unités chacun, juste au-dessus de l’orbite géostationnaire. Les six cubesats, volant dans une formation d’une dizaine de kilomètres de diamètre, formeront un radiotélescope virtuel pour détecter et localiser les émissions du soleil associées aux tempêtes solaires. Ces ondes radio ne peuvent pas être détectées sur Terre en raison des interférences de l’ionosphère terrestre.

Les scientifiques pensent que de telles observations peuvent les aider à mieux comprendre quelle activité solaire peut conduire à des tempêtes solaires majeures. «Nous pouvons voir une éruption solaire commencer, et une éjection de masse coronale (CME) commence à décoller du soleil, mais nous ne savons pas si cela va produire un rayonnement de particules de haute énergie, et nous ne savons pas si cette forte le rayonnement des particules d’énergie va atteindre la Terre », a déclaré Justin Kasper, chercheur principal pour SunRISE à l’Université du Michigan, dans un communiqué de l’université.

“Il s’avère que les différentes théories sur l’accélération des particules correspondent à différentes parties des éjections de masse coronale”, a-t-il poursuivi. “Donc, si nous pouvons voir quelle partie du CME brille à la radio, nous déterminons quel modèle d’accélération est le bon.”

Cela peut, à son tour, aider les scientifiques à identifier les événements qui pourraient produire des particules de haute énergie pouvant entraîner une activité météorologique spatiale dangereuse sur Terre. “Il pourrait également en résulter un système d’avertissement unique permettant de savoir si un événement produira à la fois un rayonnement et libérera ce rayonnement vers la Terre ou les astronautes spatiaux”, a déclaré Kasper.

La NASA a sélectionné SunRISE comme l’un des quatre candidats à la mission d’opportunité en 2017. En février 2019, la NASA a sélectionné une autre de ces propositions, une expérience de la Station spatiale internationale appelée Expérience des ondes atmosphériques (AWE), pour développement. Cependant, l’agence a fourni des fonds d’étude supplémentaires pour SunRISE, concluant que même si elle n’était pas encore prête à se développer, «le concept proposé représente une utilisation convaincante de la nouvelle technologie développée par la NASA.

SunRISE se mettra en orbite en volant sur un satellite commercial construit par Maxar. Un système appelé Payload Orbital Delivery System, attaché au satellite, libérera les cubesats SunRISE une fois en orbite. Le porte-parole de Maxar Omar Mahmoud a déclaré le 30 mars que la société n’avait pas identifié la mission qui transportera SunRISE, bien que la société ait déclaré dans un tweet qu’il s’agirait d’un satellite basé sur son bus de la série 1300 utilisé pour des missions géostationnaires.