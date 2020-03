La NASA choisit SpaceX pour ses missions de fret Lunar Gateway

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’objectif final de la NASA d’envoyer des missions en équipage sur Mars sera plus facile à réaliser si nous pouvons retourner sur la Lune, mais ce ne sera pas seulement pour visiter cette fois. La NASA a l’intention de construire une station spatiale en orbite autour de la lune appelée Lunar Gateway, et SpaceX a le contrat pour fournir cette station.

La station Gateway en est encore aux toutes premières étapes de la planification, mais sa position sur l’orbite de la lune exclut de nombreuses plates-formes de lancement actuellement utilisées. Il n’est donc pas très surprenant que SpaceX obtienne le feu vert car il est le seul opérateur de vol spatial avec une fusée testée en vol capable d’envoyer de grandes charges utiles sur la lune.

SpaceX indique qu’il utilisera le Falcon Heavy pour les parcours d’approvisionnement de la passerelle lunaire. Cette fusée est essentiellement trois fusées Falcon 9 attachées ensemble avec un renfort structurel supplémentaire sur le module central. La plupart des entreprises n’ont pas besoin des capacités de levage ultra-lourdes du Falcon Heavy, donc SpaceX n’a ​​lancé que quelques missions commerciales après le vol d’essai initial qui a envoyé la toute première voiture dans l’espace.

Les missions de ravitaillement de la future station Lunar Gateway utiliseront une capsule Dragon modifiée. Ce vaisseau spatial aura plus de cinq tonnes de capacité de chargement, une mise à niveau par rapport aux capsules Dragon actuelles. Le Dragon non modifié peut se lancer avec six tonnes de cargaison, mais uniquement en orbite terrestre basse. Contrairement aux capsules Dragon actuelles qui restent amarrées à l’ISS pendant environ une semaine, les navires modifiés envoyés à la passerelle y resteront pendant une année complète.

Alors que SpaceX pourrait probablement utiliser le Dragon pour déplacer des astronautes vers et depuis la passerelle, la NASA gère seule cette partie du programme Artemis. L’agence a passé des années à travailler sur le Space Launch System (SLS) et la capsule d’équipage d’Orion pour des missions dans l’espace lointain. La NASA prévoit qu’elle aura besoin d’une mission de service pour chaque voyage en équipage vers la station Gateway. Depuis la station, les astronautes pourront descendre vers la surface lunaire et retourner à la porte d’entrée avec une relative facilité.

SpaceX a ses propres plans pour la lune. La fusée Starship et la plateforme de lancement Super Heavy de la société auront suffisamment de puissance pour envoyer des missions sur Mars et au-delà. SpaceX s’est déjà engagé à envoyer le milliardaire japonais Yusaku Maezawa sur un vol orbital lunaire dans les prochaines années.

