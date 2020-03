La NASA demande des propositions pour le moteur Orion

WASHINGTON – La NASA est à la recherche d’offres pour développer un nouveau moteur pour son vaisseau spatial Orion qui sera effectivement un remplacement plug-in pour le moteur de l’ère de la navette utilisé lors des missions initiales du vaisseau spatial.

La NASA a publié le 19 mars une demande de propositions pour le moteur principal Orion avec une date limite du 11 juin. L’agence prévoit de sélectionner une entreprise et de la faire souscrire à un contrat à prix fixe ferme d’ici le 1er novembre avec une période de performance s’étendant jusqu’au milieu de l’année. 2031.

Le contrat couvrira la production de nouveaux moteurs pour le module de service d’Orion construit en Europe. Ce moteur est utilisé pour les grandes manœuvres de l’engin spatial, telles que l’entrée et la sortie de l’orbite lunaire, et pour certains scénarios d’abandon.

Les premières missions d’Orion utiliseront des moteurs du système de manoeuvre orbitale (OMS) initialement conçus pour le programme de navette spatiale par Aerojet Rocketdyne. La NASA prévoit que les cinq premières missions Artemis utiliseront ces moteurs, ce qui signifie que le nouveau moteur ne sera pas nécessaire avant au moins le milieu des années 2020.

L’OMS et l’ensemble du système de propulsion Orion ont suscité certaines critiques en raison de ses performances limitées. Cela a conduit à l’utilisation d’une orbite de halo presque rectiligne pour les opérations lunaires, plutôt que d’une orbite lunaire basse qui nécessiterait un plus grand changement de vitesse pour entrer et sortir.

Cependant, il n’est pas prévu de modifier les performances du moteur, ni celles du système de propulsion global du module de service Orion, avec ce nouveau contrat. La demande de propositions note que le nouveau moteur principal Orion sera largement compatible avec les interfaces avec le module de service et l’équipement au sol, et que le moteur sera contraint «dans le cadre du [European Service Module] interface, performances et exigences fonctionnelles.

La publication de la demande de propositions, postérieure à une demande de renseignements en juin dernier et à un projet de demande de propositions en décembre, ne semble pas être significativement altérée par la pandémie de coronavirus. Une séance d’information de l’industrie sur l’approvisionnement, qui a traditionnellement été effectuée en personne dans un centre de la NASA, sera plutôt effectuée en ligne le 2 avril.