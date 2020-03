La NASA effectue un test final sur l’hélicoptère de Mars avant son lancement

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La mission Mars 2020 de la NASA prend enfin forme. Le rover a enfin un nom – Persévérance, et les ingénieurs ont terminé les tests sur le compagnon volant du rover. L’hélicoptère de Mars vient de faire tourner ses pales sur Terre pour la dernière fois. La prochaine fois qu’il tournera, ce sera sur la planète rouge.

La NASA n’a pas conçu la mission Mars 2020 ou le rover Persévérance autour de l’hélicoptère de Mars, mais elle fait néanmoins le voyage. L’hélicoptère est une démonstration technologique et ne fait pas partie intégrante de la mission. Cependant, cela pourrait ouvrir la voie à de futurs efforts de vol sur Mars. L’équipe a déjà confirmé que l’hélicoptère devrait pouvoir voler dans la fine atmosphère martienne grâce à sa conception ultra-légère et à la gravité plus faible de la planète.

Le dernier test en vol a eu lieu il y a environ un an (voir ci-dessous), et l’hélicoptère n’a toujours pas décollé – il est réglé pour l’atmosphère martienne, donc tous les vols sur Terre nécessitent une préparation approfondie pour éviter d’endommager la machine. Cependant, l’équipe a effectué un autre test vital des rotors la semaine dernière dans l’installation de service de charge utile dangereuse.

Les ingénieurs ont fait tourner les rotors de l’hélicoptère Mars à 50 tr / min sur un banc d’essai statique, ce qui est beaucoup plus lent qu’ils ne tournent sur Mars. La faible atmosphère de la planète signifie que même un engin léger comme l’hélicoptère de quatre livres a besoin d’un taux de rotation très élevé pour générer une portance. La conception permet jusqu’à 2800 tours par minute, mais elle devrait pouvoir décoller à environ 1900 tr / min. Le test JPL confirme que le moteur fonctionne comme prévu et que l’hélicoptère est prêt à être monté sur la face inférieure du rover Persévérance.

Malgré la pandémie de coronavirus en cours, la NASA a travaillé pour maintenir la mission Mars 2020 dans les délais. Le travail s’est arrêté sur le télescope spatial James Webb pour l’instant, mais l’horloge tourne pour le rover. S’il ne se lance pas comme prévu cet été, la NASA devra attendre encore deux ans pour que la Terre et Mars soient à nouveau alignées.

Si tout se passe comme prévu, Persévérance atterrira sur Mars en février 2021. Elle déploiera l’hélicoptère, qui possède son propre système d’énergie solaire et sa propre caméra. Il communiquera avec Perseverance sans fil via le protocole radio ZigBee. Les données d’images de l’hélicoptère pourraient aider Persévérance à naviguer sur le terrain difficile de Mars, mais les futurs drones volants pourraient être beaucoup plus intégrés à l’exploration de Mars.

