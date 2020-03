La NASA éloigne Gateway du chemin critique pour le retour lunaire en 2024

WASHINGTON – Un plan révisé pour le retour des astronautes à la surface de la lune d’ici 2024 ne dépendra plus de l’utilisation d’une passerelle lunaire, bien que le responsable des vols spatiaux humains de la NASA affirme que l’agence est toujours déterminée à éventuellement la développer.

Dans une conversation avec le comité scientifique du Conseil consultatif de la NASA le 13 mars, Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, a déclaré qu’il avait travaillé à «réduire les risques» du programme Artemis pour se concentrer principalement sur les activités obligatoires nécessaires pour atteindre les Objectif d’atterrissage 2024.

Il a noté que, dans le programme Apollo, il a fallu six ans et demi au programme d’atterrisseur lunaire pour passer de la signature du contrat à l’atterrissage d’Apollo 11. En revanche, la NASA a moins de cinq ans avant la date limite actuelle. «Qu’allons-nous faire pour aller de l’avant et y arriver? Et la réponse est que vous devez aller de l’avant et supprimer tout ce qui ajoute aux risques du programme en cours de route », a-t-il déclaré.

Cela comprend, a-t-il dit, le développement technologique et des activités qui n’avaient pas été réalisées auparavant dans l’espace. Il a également déclaré que le risque qui ne peut être éliminé devrait être «brûlé» le plus tôt possible. «Quels sont tous les risques qui peuvent nous gêner dans un calendrier de quatre ans et demi et comment aller de l’avant et les intégrer tous tôt dans le programme, ou les éliminer complètement du programme en faire des choix techniques ou programmatiques judicieux? il a dit.

Plus tard dans la session d’une demi-heure, il a dit que cela signifiait retirer la passerelle lunaire du chemin critique pour l’atterrissage de 2024. C’était en partie à cause de ce qu’il considérait comme une «forte possibilité» de retard par rapport au calendrier, car il utilisera une propulsion électrique solaire haute puissance dans son premier module, l’élément de puissance et de propulsion.

«Du point de vue de la physique, je peux vous garantir que nous n’en avons pas besoin pour ce lancement», a-t-il déclaré à propos de la passerelle.

Il a toutefois souligné que la NASA n’abandonnait pas la passerelle lunaire. “En retirant Gateway du chemin critique pour l’atterrissage lunaire en ’24, je crois que ce que nous avons fait, c’est créer un programme Gateway bien meilleur”, a-t-il déclaré. Les partenaires internationaux de la NASA, qui avaient prévu de développer des modules ou d’autres capacités pour celle-ci, seront officiellement informés des plans de la NASA le 16 mars, mais Loverro estime que cela ne devrait pas être un problème pour eux car ils ne prévoyaient pas que leurs contributions soient prêtes avant 2026. Cette passerelle sera toujours nécessaire pour des missions d’exploration lunaire «durables» ultérieures.

“Nous pouvons maintenant leur dire à 100% que ce sera là, car nous avons changé ce programme en un programme beaucoup plus conforme à ce que j’appellerais un programme solide et réalisable”, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il y avait des changements non spécifiés dans la conception de la passerelle pour réduire son coût “donc je ne me bats pas” entre le coût de la passerelle et les atterrisseurs lunaires humains, suggérant qu’il y avait des dépassements de coûts avec la passerelle.

“Franchement, si nous n’avions pas fait cette simplification, j’allais devoir annuler Gateway parce que je ne pouvais pas me le permettre”, a-t-il déclaré. «En le simplifiant et en le retirant du chemin critique, je peux maintenant le garder sur la bonne voie.»

Loverro a également laissé entendre que la NASA modifiait son approche du développement des atterrisseurs lunaires. La NASA avait précédemment proposé une approche en trois étapes, avec un module de montée, un module de descente et un module de transfert, tous lancés séparément sur des lanceurs commerciaux et assemblés à la passerelle lunaire. Les entreprises étaient cependant libres de proposer des approches alternatives, telles que des atterrisseurs entièrement intégrés, dans le cadre du concours en cours sur le système d’atterrissage humain.

“Le risque lié au programme est déterminé par les choses que vous n’avez pas faites dans l’espace auparavant que vous auriez maintenant à faire dans cette mission”, a-t-il déclaré, se référant aux plans “de lancer un atterrisseur en trois pièces individuelles qui doivent se rencontrer à la lune », l’approche de la NASA a déjà discuté. “Nous n’avons jamais fait cela auparavant, nous aimerions donc essayer d’éviter de faire des choses que nous n’avons jamais faites auparavant.”

Le plan Artemis révisé n’est pas encore finalisé, a-t-il déclaré. “Nous allons évidemment déployer ce plan lorsque nous aurons tout enfermé dans le budget, dans la politique”, a-t-il déclaré. Il n’a pas donné de calendrier pour le faire autre que le “futur proche”.

Certains dans l’industrie s’attendent à ce que les annonces soient liées à la prochaine réunion du Conseil national de l’espace, dont la Maison Blanche a déclaré que le 13 mars était toujours prévu pour le 24 mars malgré les effets croissants de la pandémie de coronavirus. Cette réunion, qui avait été programmée pour le Glenn Research Center de Cleveland, aura désormais lieu à l’Eisenhower Executive Office Building à Washington.

La pandémie de coronavirus est une complication supplémentaire pour les plans d’exploration de la NASA, a déclaré Loverro, la décrivant comme l’un des nombreux modes de défaillance, ainsi que des préoccupations techniques, budgétaires et politiques, pour Artemis. Il a dit qu’il avait été question de faire des «vérifications de température» des travailleurs du Stennis Space Center au Mississippi, où la phase principale du SLS est testée, «pour nous assurer que nous n’avons pas la totalité de la main-d’œuvre pendant un mois.»

«Comment gérez-vous l’inattendu? Nous allons avoir des choses inattendues », a-t-il déclaré. «Nous devons planifier les échecs dans toutes ces directions et comprendre comment nous pouvons les atténuer par une action préalable ou travailler à les atténuer par une action que nous entreprenons plus tard.»