La NASA envisage d’étendre le vol d’essai de Crew Dragon à l’ISS

WASHINGTON – La NASA décidera dans les semaines à venir de prolonger ou non un vol d’essai SpaceX en équipage jusqu’à la Station spatiale internationale, une mesure qui pourrait contribuer à atténuer la pénurie de temps de l’équipage sur la station.

Un essai d’abandon en vol réussi du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX, le 19 janvier, rend de plus en plus probable que le vaisseau spatial sera prêt pour un vol d’essai en équipage, connu sous le nom de Demo-2, ce printemps. Lors d’une conférence de presse post-test, le chef de la direction de SpaceX, Elon Musk, a déclaré qu’il était «probable» que le vol ait lieu au deuxième trimestre de cette année.

Sur le vol Demo-2, les astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley, voleront sur le Crew Dragon jusqu’à l’ISS. Cela a été initialement conçu comme une mission à court terme, de l’ordre de quelques semaines, mais la NASA laisse la porte ouverte à l’extension de cette mission d’un montant non spécifié.

“Voulons-nous que ce premier équipage soit de courte durée ou voulons-nous qu’il soit plus long?”, A déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, lors du briefing immédiatement après que Musk a proposé son estimation du moment où la mission serait prête à voler. Si la NASA décidait de prolonger la mission Demo-2, a-t-il dit, les astronautes auraient besoin d’une formation supplémentaire pour les opérations de l’ISS, ce qui repousserait le lancement.

Le plan actuel, at-il dit plus tard, est de maintenir Demo-2 une mission de courte durée. Mais la prolongation de la mission, a-t-il dit, permettrait à la NASA de retirer «le maximum de capacités» de la station. “Nous serons en mesure de maintenir une plus grande présence d’astronautes sur la station spatiale pendant de plus longues périodes.”

Il y a actuellement six personnes sur la station, mais avec des rotations d’équipage prévues et une réduction prévue des vols Soyouz, il n’y aura que trois personnes – l’astronaute de la NASA Chris Cassidy et les cosmonautes russes Nikolai Tikhonov et Andrei Babkin – sur la station à partir d’avril. Cela limitera le temps disponible pour la recherche et limitera également les sorties dans l’espace aux réparations urgentes.

Bridenstine a spécifiquement mentionné les sorties dans l’espace dans ses commentaires lors de la conférence de presse. “Il est toujours préférable d’avoir plus d’équipage à bord pour ces activités que moins”, a-t-il déclaré. «Nous voulons nous assurer de nous donner les meilleures chances de succès.»

Une décision sur l’extension de Demo-2, a déclaré Bridenstine, viendrait dans un proche avenir. “Ce sont des décisions que nous allons prendre dans les semaines à venir”, a-t-il déclaré.

La NASA avait précédemment exercé une option pour prolonger le test en vol en équipage de l’autre équipage commercial en cours de développement, le CST-100 Starliner de Boeing. L’agence a annoncé en avril dernier que la mission de test en vol de l’équipage, avec les astronautes de la NASA Mike Fincke et Nicole Mann et l’astronaute commercial de Boeing Chris Ferguson, serait prolongée jusqu’à six mois. La durée exacte du vol, a déclaré la NASA à ce moment-là, serait décidée à une date ultérieure, mais les trois astronautes ont suivi une formation pour les opérations ISS parallèlement à celle du vol d’essai Starliner lui-même.

La NASA n’avait pas envisagé à l’origine une extension de la mission Demo-2 de SpaceX pour des raisons techniques. “Lorsque nous avons conclu cet accord avec Boeing à ce moment-là, le véhicule que SpaceX allait piloter pour Demo-2 n’était pas vraiment capable de le faire”, a déclaré Kirk Shireman, responsable du programme ISS de la NASA, lors d’un briefing en octobre.

Cependant, la destruction du vaisseau spatial Crew Dragon qui a piloté la mission Demo-1 sans équipage en mars 2019 lors des préparatifs du test d’abandon en vol a forcé SpaceX à utiliser à la place le Crew Dragon en cours de construction pour Demo-2 pour le test d’abandon. La mission Demo-2, à son tour, utilisera un vaisseau spatial Crew Dragon construit à l’origine pour la première mission ISS post-certification ou opérationnelle.

“Cela a changé le jeu”, a déclaré Shireman à propos de l’extension de Demo-2. “C’est pourquoi cela est beaucoup plus dans la discussion qu’auparavant.”

Kathy Lueders, responsable du programme d’équipage commercial de la NASA, a déclaré lors du briefing post-test que l’agence avait travaillé avec SpaceX au cours des six à sept derniers mois afin que le vaisseau spatial Demo-2 puisse soutenir une mission prolongée. “Vous devez toujours avoir des options lorsque vous avez affaire à ce type de missions”, a-t-elle déclaré.

Musk a déclaré que la société serait prête si la NASA décidait d’étendre Demo-2. «Du point de vue de SpaceX, nous nous assurerons que nous sommes prêts à répondre à tous les besoins de la NASA, afin que, quelle que soit la décision prise, nous puissions soutenir l’une ou l’autre», a-t-il déclaré.