La NASA est prête à envoyer un hélicoptère sur Mars – .

L’hélicoptère Mars de la NASA – qui fait partie de la mission Mars 2020 – vient d’être installé sur le rover Persévérance alors que l’équipe se prépare pour le lancement de la mission en juillet.

L’hélicoptère n’aura aucun objectif scientifique mais montrera ce qui peut être possible en ce qui concerne le vol sur Mars.

Pesant seulement quatre livres, l’hélicoptère sera initialement propulsé par le rover Persévérance mais récupérera l’énergie solaire après son déploiement, restant opérationnel jusqu’à un mois.

Le rover Persévérance de la NASA et la mission Mars 2020 prennent rapidement forme alors que nous nous dirigeons vers la fenêtre de lancement prévue qui commence à la mi-juillet. Le robot est la technologie la plus avancée que la NASA ait jamais envoyée à la planète rouge, et il regorge d’instruments qui enseigneront aux scientifiques toutes sortes de choses intéressantes sur notre voisin poussiéreux.

Maintenant, à environ 14 semaines du début de la fenêtre de lancement, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a franchi une étape critique dans l’assemblage final du rover en installant l’hélicoptère Mars. Oui, vous avez bien lu.

L’hélicoptère de Mars est l’un des aspects les plus intéressants de la mission Mars 2020, et s’il réussit, ce sera la première fois que l’humanité tentera un vol contrôlé sur une planète autre que la Terre. C’est passionnant, mais l’hélicoptère ne prendra pas son envol immédiatement après l’arrivée du rover sur Mars.

L’hélicoptère, qui est intégré dans un système de livraison attaché au ventre du rover, passera près de trois mois à attendre son heure pour briller après l’arrivée de la mission sur Mars. Comme l’explique le Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un nouveau billet, le rover conduira à environ 330 pieds avant que l’hélicoptère ait la chance de se pavaner.

«Avant d’être déployé à la surface du cratère Jezero, l’hélicoptère de Mars dépendra du rover pour s’alimenter», explique le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. “Par la suite, il produira sa propre énergie électrique grâce à un panneau solaire situé au-dessus de ses deux hélices contrarotatives.”

L’avion lui-même est assez petit, pesant à peine 4 livres, et son système d’hélice de 4 pieds devrait fournir beaucoup de portance. L’hélicoptère aura jusqu’à un mois pour montrer ce qu’il peut faire après son déploiement, mais la NASA tient ses attentes en échec.

En fait, l’hélicoptère n’a aucun objectif scientifique réel. Il ne s’agira pas de recueillir des échantillons ou d’analyser quoi que ce soit. Au lieu de cela, l’avion démontrera simplement ce qui pourrait être possible lorsqu’il s’agit de voler dans la mince atmosphère de la planète rouge. Son succès ou son échec éclairera les futures missions et pourrait conduire à des conceptions d’hélicoptères plus avancées qui seraient capables d’explorer Mars et d’autres planètes beaucoup plus rapidement qu’un rover à rampe lente.

