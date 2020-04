La NASA et l’ESA préparent le terrain pour une mission de retour d’échantillons sur Mars

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les scientifiques rêvent depuis des décennies d’obtenir des échantillons directement de Mars, et ce fantasme pourrait devenir réalité au cours de la prochaine décennie. Le futur rover Perseverance de la NASA préparera le terrain pour une future mission de retour d’échantillons, et la NASA s’est associée à l’Agence spatiale européenne (ESA) pour récupérer ces échantillons. Lors d’une récente conférence de presse virtuelle, l’équipe d’exploration de la NASA sur Mars a parlé des plans de l’agence.

La quête pour retourner des échantillons sur Terre est complexe et comprend de nombreux explorateurs robotiques, et tout commence avec le rover Persévérance cet été. En supposant que la NASA puisse lancer à temps en juillet, Persévérance arrivera sur Mars en février 2021 et commencera sa mission pour explorer le cratère Jezero. En cours de route, Perseverance déposera divers échantillons dans de petits conteneurs à collecter lors de la prochaine étape de la mission.

Le retour d’échantillons sur Terre nécessitera une paire de lancements, actuellement prévus pour 2026. La NASA prévoit d’envoyer une autre mission à la surface de Mars appelée Sample Retrieval Lander. Cet engin se posera dans le cratère Jezero près de Persévérance et déploiera un rover conçu par l’ESA pour recueillir les conteneurs d’échantillons. Les choses deviennent folles lorsque les échantillons sont sécurisés à bord du rover. La NASA et l’ESA prévoient de marquer l’histoire en terminant le tout premier lancement de fusée depuis la surface de Mars avec le Mars Ascent Vehicle (MAV), qui est essentiellement une petite fusée sur l’atterrisseur.

La seule tâche du MAV est de sortir les échantillons de la surface de Mars et de les placer sur une orbite stable. C’est là que ce deuxième vaisseau spatial entre en jeu. L’orbiteur de l’ESA attendra le MAV pour pouvoir récupérer le conteneur d’échantillon. Encore une fois, ce sera une première – aucun vaisseau spatial n’a jamais transféré de cargaison en orbite d’une autre planète. La dernière tâche de l’orbiteur est de lancer l’échantillon de module de retour sur Terre où les scientifiques pourront le récupérer vers 2031. L’accès à des morceaux de Mars qui n’ont pas été contaminés par l’exposition à l’atmosphère terrestre pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre l’histoire et l’état actuel de la planète que toute mission de rover.

La NASA n’est pas prête à parler du coût de cette mission, mais l’équipe estime que ce sera plusieurs milliards de dollars. Le MAV est l’élément le plus critique de la mission et le plus difficile à concevoir. Ses systèmes de propulsion devront rester stables pendant des années dans des conditions difficiles jusqu’au grand moment. La NASA prévoit actuellement de confier à Northrop Grumman la construction des moteurs de fusée en raison de son expérience avec des propergols stables à long terme.

