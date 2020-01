La NASA et l’ESA veulent voir les pôles du Soleil, mais ce ne sera pas facile – .

Au cours de l’histoire humaine, les astronomes ont passé beaucoup de temps à étudier notre étoile la plus proche. Les télescopes au sol ne peuvent que voir beaucoup, et même la sonde solaire Parker récemment lancée est verrouillée sur une orbite qui lui permet de voir la plupart de l’étoile, mais pas beaucoup de ses pôles.

Une nouvelle mission de la NASA et de l’Agence spatiale européenne espère changer tout cela. Appelée simplement Solar Orbiter, la mission vise à envoyer un vaisseau spatial sur une orbite très angulaire autour de la Lune qui lui permettra d’espionner les pôles de la Lune d’une manière qui n’a jamais été possible auparavant.

Plutôt que d’envoyer le vaisseau spatial directement vers le Soleil, ce qui entraînerait une orbite similaire à d’autres vaisseaux spatiaux et empêcherait un bon aperçu des pôles, ce nouveau Solar Orbiter se lancera sur une orbite angulaire à l’aide de la gravité de la Terre et de Vénus. Cela lui permettra de passer régulièrement assez près de l’étoile, arrivant sur l’orbite de Mercure.

L’angle sous lequel l’orbiteur se déplacera, par rapport au disque orbital du Soleil, lui permettra d’observer et d’enregistrer les pôles du Soleil pour la première fois. Il s’agit d’informations importantes pour les scientifiques, car elles pourraient aider à expliquer certains des comportements les plus imprévisibles de notre étoile.

Comme l’explique la NASA Goddard dans une nouvelle vidéo résumant la mission, notre Soleil a l’habitude de retourner ses pôles magnétiques du Soleil tous les 11 ans environ. Lorsque cela se produit, l’activité solaire augmente considérablement, ce qui peut constituer une menace pour les satellites en orbite autour de la Terre et pourrait même être dangereux pour les astronautes en orbite autour de la Terre ou pour s’aventurer plus profondément dans notre système solaire. Une meilleure idée du fonctionnement de ce processus pourrait aider les scientifiques à prévoir les événements avec une plus grande précision.

Source de l’image: NASA Goddard

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

