La NASA et l’ESA vont financer des projets de coronavirus

WASHINGTON – La NASA et l’Agence spatiale européenne sollicitent séparément des propositions pour effectuer des recherches sur la pandémie de coronavirus ou pour aider à fournir des services de secours.

L’ESA a annoncé le 1er avril qu’elle recherchait des propositions pour un projet intitulé «Espace en réponse à l’épidémie de COVID-19», en coopération avec le gouvernement italien. L’ESA demande aux entreprises européennes de soumettre des propositions pouvant utiliser des ressources spatiales, telles que les satellites de communication, de navigation et d’observation de la Terre, pour soutenir les efforts de santé ou d’éducation en Italie, durement touchée par la pandémie.

“Nous pensons que, dans cette situation d’urgence, l’espace, maintenant plus que jamais, doit être mis au service de tous”, a déclaré Giorgio Saccoccia, président de l’Agence spatiale italienne, dans un communiqué de l’ESA sur le projet.

Les entreprises sélectionnées auront accès à 2,5 millions d’euros (2,73 millions de dollars) de financement ainsi qu’une capacité satellite gratuite dans le cadre de ce projet, qui pourrait s’étendre à d’autres pays européens. Les entreprises sont tenues de soumettre une «proposition de plan» initiale au plus tard le 20 avril pour examen par l’ESA. Dans un délai d’une semaine à compter de cette date limite, l’ESA sélectionnera les entreprises pour soumettre une proposition complète, attendue pour le 14 mai.

“Nous tenons à soutenir les entreprises européennes dans le développement et le déploiement de leurs meilleures idées pour répondre à la crise actuelle, ce qui prouve la contribution que l’espace peut apporter dans ces circonstances”, a déclaré Magali Vaissière, directrice des télécommunications de l’ESA, dans le communiqué.

La division des sciences de la Terre de la NASA sollicite des propositions pour «une réponse rapide et de nouvelles recherches» liées à la pandémie de coronavirus. Selon une sollicitation modifiée publiée le 27 mars, l’agence recherche des propositions «faisant un usage innovant des données satellitaires de la NASA pour faire face aux impacts environnementaux, économiques et / ou sociétaux régionaux à mondiaux de la pandémie de COVID-19».

L’agence a déclaré vouloir des propositions qui utilisent les données satellitaires existantes, y compris celles des partenaires internationaux de la NASA ainsi que celles achetées auprès des entreprises via son programme d’acquisition de données Smallsat commercial. L’agence s’intéresse à ces propositions qui étudient comment les changements dans les activités causées par la pandémie ont affecté l’environnement de la Terre, ainsi que celles qui «démontreraient comment la NASA et les données de télédétection connexes peuvent caractériser les impacts des décisions prises ou informer le public et le privé. la prise de décision.”

“Nous allons décerner des prix très rapidement”, a déclaré Sandra Cauffman, directrice par intérim de la division des sciences de la Terre de la NASA, lors d’une réunion en ligne le 31 mars du Comité des académies nationales sur les sciences de la Terre et les applications spatiales. Les prix seront décernés dans les 10 jours suivant la soumission des propositions, a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que les données «avant et après» des régions touchées par la pandémie étaient particulièrement intéressantes, ce qui entraînait une réduction des déplacements et des activités industrielles et donc une réduction des émissions. Cela a été repris par les membres du comité, qui ont déclaré que les données collectées représentaient désormais une occasion unique de mieux comprendre les effets des activités humaines sur l’environnement de la Terre.

La NASA a également annoncé le 1er avril qu’elle cherchait des idées de ses employés sur la façon dont l’agence peut contribuer aux efforts de riposte à la pandémie. Grâce à un «[email protected]”Plate-forme de crowdsourcing, les employés sont invités à proposer des idées sur la manière dont la NASA peut proposer de nouvelles approches pour le développement d’équipements de protection individuelle et de ventilateurs, ainsi que pour prévoir la propagation de la maladie et ses effets sur la société. L’agence est également ouverte à d’autres idées, des applications de télémédecine à l’application des leçons des vols spatiaux de longue durée à la réponse à la pandémie.

«J’ai entendu des employés de l’agence qui souhaitent aider le pays à lutter contre COVID-19. Ces commentaires illustrent l’esprit dominant de la NASA et notre volonté de relever n’importe quel défi », a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dans un communiqué. “Alors que la nation se rassemble pour faire face à cette crise, nous devons examiner toutes les opportunités pour la NASA de donner un coup de main et d’augmenter notre contribution à la réponse de l’Amérique.”

Le recours au crowdsourcing interne a été l’une des approches que Bridenstine et d’autres responsables de l’agence ont déclaré que la NASA adopterait en réponse à la pandémie lors d’une assemblée publique en ligne le 25 mars. et participer à des réunions interinstitutions pour coordonner la réponse du gouvernement fédéral.

Une contribution potentielle fréquemment citée pour la NASA est la production ou l’aide à la production de ventilateurs étant donné l’expertise de l’agence en matière de systèmes de survie. Cela comprenait une discussion lors de la réunion du 31 mars du Comité des académies nationales sur les sciences biologiques et physiques dans l’espace après une présentation de Julie Robinson, scientifique en chef de l’ISS à la NASA.

«C’est un domaine actif», a-t-elle déclaré, notant qu’il avait été soulevé lors d’une réunion du groupe de travail sur les coronavirus de la NASA la veille. “Nous avons certainement des contributions à apporter et nous nous assurons que nos employés experts sont en mesure de travailler sur ces projets en cette période vraiment urgente.”