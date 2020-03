La NASA explore les moyens de piloter des astronautes sur des véhicules commerciaux suborbitaux

BROOMFIELD, Colorado – La NASA permettant désormais aux chercheurs de voler avec des expériences sur des engins spatiaux suborbitaux commerciaux, l’agence entame un processus de certification qui permettrait à ses astronautes de voler également sur de tels véhicules.

La NASA a lancé le 28 février un appel à propositions pour son programme Flight Opportunities, à la recherche de charges utiles pouvant être embarquées sur des véhicules suborbitaux. Comme pour une version provisoire publiée en janvier, la sollicitation finale permettra, pour la première fois, aux chercheurs de proposer des charges utiles «à tendance humaine» sur des véhicules commerciaux suborbitaux, une capacité longtemps recherchée par de nombreux chercheurs intéressés par des expériences de vol, et eux-mêmes, sur ces véhicules.

“Avec l’expansion des suborbitaux et où ils vont, nous permettons pour la première fois le potentiel des participants aux vols spatiaux humains dans ces missions”, a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la NASA pour les technologies spatiales, lors d’une réunion du 28 février. le Lunar Surface Innovation Consortium au laboratoire de physique appliquée du Maryland. “Nous ne faisons pas cela dans le but d’avoir un vol spatial humain, mais si cela aide le chercheur, nous le faisons.”

La sollicitation indique, cependant, que ni les employés de la NASA ni ceux des entrepreneurs de l’agence ne peuvent participer à des vols spatiaux dans des missions financées par Flight Opportunities. D’autres, tels que ceux employés par d’autres sociétés ou universités, peuvent voler tant qu’ils sont informés des risques de voler sur de tels véhicules et consentent à accepter ce risque.

La NASA, cependant, envisage des moyens de permettre aux employés de l’agence, y compris les astronautes, de voler sur de tels véhicules. «Il y a un intérêt pour la NASA, en particulier de la part de son administrateur, à ne pas faire uniquement des charges utiles à assistance humaine, mais ce que nous appellerions des charges utiles à charge d’équipage. En d’autres termes, les astronautes de la NASA eux-mêmes voleraient avec de l’équipement et voleraient avec des charges utiles », a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, lors d’un discours le 2 mars à la Conférence des chercheurs suborbitaux de prochaine génération ici.

Le défi, a-t-il dit, est que la NASA devra certifier que ces véhicules suborbitaux sont sûrs pour transporter des astronautes. “Nous n’allons pas faire signer d’exonération de responsabilité à nos astronautes”, a-t-il déclaré. «Nous devons donc nous assurer que ces véhicules sont sûrs.»

Tout travail de certification serait effectué par la Direction des missions d’exploration et d’opérations humaines de la NASA, qui comprend les vols spatiaux humains, et non par la Direction de la mission des technologies spatiales, qui gère le programme Opportunités de vol. Cet effort commencerait probablement en prenant les exigences et les normes du programme d’équipage commercial et en les adaptant aux véhicules suborbitaux.

Il y a environ 30 besoins d’équipage commercial, dont Bridenstine a déclaré qu’un sous-ensemble pourrait être utilisé pour les vols commerciaux suborbitaux. “Je pense que nous pourrions prendre ces 30 exigences et les réduire à 20”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est la première étape que nous devons franchir.”

Bridenstine a déclaré que le niveau d’analyse technique requis pour cette certification pourrait être compensé par la quantité d’expérience de vol accumulée par ces véhicules sur les vols commerciaux. “Plutôt que de certifier et de qualifier chaque sous-composant et chaque composant”, a-t-il dit, “nous pouvons prendre l’expérience de vol et l’historique des vols et l’utiliser dans le cadre de ce que nous considérons comme un processus de qualification.”

Dans une interview après son discours, Bridenstine a déclaré qu’il était trop tôt pour estimer combien de temps il faudrait pour faire approuver un véhicule suborbital commercial pour le vol des astronautes de la NASA. Les premières étapes, a-t-il dit, consistaient à adapter les exigences de l’équipage commercial pour les véhicules suborbitaux, à vérifier auprès de l’industrie que ces exigences étaient réalisables, puis à élaborer un plan de certification. «Cela pourrait prendre un an en soi», a-t-il déclaré.

Il a souligné le désir d’utiliser l’expérience de vol comme moyen de remplacer certains des examens techniques de ces véhicules. “La NASA a une longue histoire d’utilisation de l’historique des vols et des dossiers de sécurité des vols comme substitut pour certifier chaque sous-composant, chaque composant, chaque système de chaque véhicule.”

Bridenstine a déclaré dans son discours que les véhicules suborbitaux pourraient être utilisés, entre autres, pour la formation des équipages des astronautes. “Nous pouvons louer ces véhicules avec équipage pour piloter des astronautes de la NASA dans le cadre de leur formation ou peut-être pour tester des équipements, faire ce genre d’activités qui sont importantes pour le corps des astronautes”, a-t-il déclaré.

L’idée d’utiliser des véhicules commerciaux sous-orbitaux pour la formation des astronautes n’est pas nouvelle. En 2008, la NASA a émis une demande d’informations sur l’utilisation de véhicules suborbitaux commerciaux pour la recherche et la formation des astronautes. “J’espère vraiment que les chercheurs et les astronautes de la NASA seront proactifs pour tirer le premier parti de ces capacités telles qu’elles sont développées par les entrepreneurs du pays”, a déclaré Mike Griffin, administrateur de la NASA à l’époque, dans un discours en mars 2008.

Cet effort n’a pas conduit à un programme de vol des astronautes de la NASA, mais a ouvert la voie à l’utilisation de véhicules suborbitaux commerciaux pour la recherche de la NASA, qui est finalement devenu le programme Flight Opportunities.