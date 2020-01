La NASA fermera le télescope spatial Spitzer jeudi

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le télescope spatial Spitzer de la NASA a été un outil essentiel pour comprendre le cosmos au cours des 16 dernières années, mais il est sur le point de prendre sa dernière révérence. Spitzer fonctionne toujours, mais le coût de son fonctionnement devient trop élevé pour justifier le retour scientifique. La NASA fermera l’observatoire le 30 janvier, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux projets tels que le télescope spatial James Webb, longtemps retardé.

Spitzer a été lancé en 2003 à bord d’une fusée Delta 2, prenant finalement position à 160 millions de kilomètres (260 millions de kilomètres) de la Terre en orbite autour du soleil. Il s’agit de l’un des «grands observatoires» de la NASA avec Hubble, le Chandra X-ray Observatory et le Compton Gamma Ray Observatory. Vous n’avez probablement pas beaucoup entendu parler de ce dernier, car Compton a subi une défaillance matérielle et a été désorbité il y a 20 ans. Chandra et Hubble sont toujours opérationnels, donc Spitzer sera le premier grand observatoire à sombrer en raison de problèmes budgétaires.

La NASA a pris la décision de mettre fin à la mission de Spitzer après avoir examiné un rapport de 2016 qui classait six missions astrophysiques majeures en fonction de la valeur des données. Spitzer s’est retrouvé au fond, alors la NASA a annoncé son intention de fermer la mission en 2019. Le télescope a collecté des données jusqu’à la fin, et les scientifiques feront encore des découvertes avec ces données pour les années à venir.

La NASA prévoit de récupérer les dernières observations de Spitzer aujourd’hui (29 janvier) avant d’éteindre l’instrument jeudi. L’équipe transmettra une commande au télescope lui demandant de passer en mode sans échec. Il entrera dans une attitude «conique au soleil» et y restera indéfiniment.

La NASA a dépensé 11 millions de dollars pour Spitzer en 2018, ce qui est inférieur aux 17 millions de dollars dépensés en 2014. Le télescope est toujours utile aussi. Il possède un miroir primaire de 33,5 pouces qui concentre la lumière sur un ensemble de détecteurs infrarouges. Au fil des ans, la NASA a utilisé Spitzer pour repérer un anneau de Saturne jusque-là inconnu, étudier certaines des premières étoiles de l’univers et même détecter des exoplanètes. En fait, Spitzer a découvert cinq des sept planètes connues du système solaire TRAPPIST-1.

Le clou du cercueil de Spitzer est le lancement imminent du télescope spatial James Webb, qui dispose également de capacités d’imagerie infrarouge avancées. Le miroir du télescope Webb est 50 fois plus grand que celui de Spitzer, ce qui lui permet d’observer des objets beaucoup plus faibles. Le lancement de cet instrument a été pour le moins un défi. Après des années de retards et de dépassements budgétaires, la NASA espère déployer le télescope spatial James Webb au début de 2021. Elle a déjà dépensé environ 10 milliards de dollars pour construire le télescope, bien plus que le coût total de 1,36 milliard de dollars de la mission Spitzer. J’espère que cela s’avérera un investissement intéressant.

