La NASA fixe la date de lancement du vol d’essai de l’équipage commercial de SpaceX le 27 mai

WASHINGTON – La NASA a annoncé le 17 avril qu’elle avait fixé au 27 mai la date de lancement d’un vol d’essai de l’équipage commercial de SpaceX qui serait la première mission à lancer des astronautes de la NASA en orbite depuis les États-Unis depuis près d’une décennie.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a annoncé la date de lancement dans un tweet, affirmant que la NASA “lancera à nouveau des astronautes américains sur des fusées américaines depuis le sol américain”. L’agence avait précédemment déclaré qu’elle prévoyait un lancement entre la mi-et la fin mai, mais n’avait pas donné de date précise avant cette annonce.

Le lancement du 27 mai, qui aurait lieu à 16 h 32. À l’est du complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center, un vaisseau spatial Crew Dragon sera mis en orbite avec les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley en orbite. Le vaisseau spatial accostera avec la Station spatiale internationale moins de 24 heures plus tard pour ce que la NASA appelle un «séjour prolongé». La durée exacte de la mission reste à déterminer, a précisé l’agence.

Hurley servira de «commandant de vaisseau spatial» pour la mission, désignée Demo-2. Il sera responsable des activités de lancement, d’atterrissage et de récupération. Behnken sera le «commandant des opérations conjointes» de la mission, responsable des rendez-vous, de l’amarrage et du désamarrage, ainsi que des activités pendant que le vaisseau spatial est amarré à la station.

SpaceX a terminé ses tests de parachutisme malgré un incident lors d’un test du 24 mars où un article de test a dû être libéré tôt d’un hélicoptère. Le système de parachute n’était pas armé au moment de la libération et ne s’est donc pas déployé. L’article d’essai a été détruit lors de l’impact avec le sol.

SpaceX a noté dans une déclaration du 17 avril que, malgré cet incident, il avait effectué à ce jour 26 tests du nouveau système de parachute Mark 3, y compris lors du test d’abandon en vol d’un vaisseau spatial Crew Dragon en janvier. Des sources de l’industrie indiquent qu’au moins un autre test de parachute est prévu avant le lancement de la démo-2.

Behnken et Hurley ont terminé la formation pour la mission, comme une série de simulations du lancement à l’amarrage ainsi que le désamarrage et les préparatifs pour la rentrée et l’amarrage. Ils ont également suivi une formation pour les opérations de l’ISS, étant donné que leur mission, qui à l’origine ne devait passer que quelques semaines à l’ISS, va probablement durer de deux à trois mois.

Le lancement est présenté comme le premier vol d’astronautes américains depuis le sol américain depuis la dernière mission de la navette spatiale, STS-135, en juillet 2011. Cependant, ce n’est que le premier vol orbital en équipage des États-Unis depuis la fin du programme de navette. . Le SpaceShipTwo de Virgin Galactic a effectué deux vols suborbitaux, en décembre 2018 et février 2019, qui ont dépassé l’altitude de 50 miles (environ 80 kilomètres) utilisée par les agences du gouvernement américain pour attribuer des ailes d’astronaute. Les cinq employés de Virgin Galactic qui étaient en retard sur ces vols ont reçu des ailes d’astronaute commercial de la Federal Aviation Administration.