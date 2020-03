La NASA frappe Boeing avec 61 «actions correctives» après la panne de Starliner – .

Une enquête de la NASA a abouti à une longue liste de choses que Boeing doit corriger avec son vaisseau spatial Starliner.

Boeing doit exécuter au total 61 «actions correctives» avant de poursuivre le projet.

Les changements prendront des mois, retardant peut-être encore plus la chronologie du Boeing Starliner.

L’enquête interne de la NASA sur les lacunes du vaisseau spatial Starliner de Boeing est terminée, et les résultats ne sont pas très bons pour Boeing. Un énorme 61 «actions correctives» ont été émises par la NASA, et l’agence spatiale estime qu’il faudra un certain temps à Boeing pour fixer la longue liste.

Comme le rapporte CNBC, Boeing a déclaré que les 61 éléments se répartissaient en un trio de problèmes plus vastes et globaux qui devaient être résolus avant le prochain voyage de Starliner vers le ciel. Ces correctifs obligatoires retarderont probablement considérablement le programme Starliner, ce qui signifie que les essais en vol en équipage prévus que Boeing espérait avoir lieu en 2020 pourraient faire face à des retards importants.

Le vol d’essai sans équipage de Boeing a chargé le vaisseau spatial de quitter la Terre, puis d’arrimer à la Station spatiale internationale. Malheureusement, l’horloge interne du vaisseau spatial n’était pas synchronisée avec le minuteur de mission réel, et le vaisseau spatial a fini par brûler tout un tas de carburant dont il avait encore besoin. Ce problème a empêché Starliner de se rendre jusqu’à la station spatiale, et la mission s’est terminée par un retour décevant sur Terre.

Ce test était quelque chose que la NASA a demandé à Boeing d’effectuer avant de permettre aux astronautes de la NASA de voler sur le vaisseau spatial. Alors que le parcours d’essai s’est terminé de manière si décevante, il est possible que la NASA force Boeing à refaire le test avant d’avancer. Dans l’affirmative, ce serait un autre retard important pour le programme Starliner dans son ensemble, repoussant la chronologie plus loin. Boeing, pour sa part, se dit parfaitement heureux de répéter le test si nécessaire.

Ce n’est que le dernier revers du programme Commercial Crew de la NASA, qui a déjà connu plus que sa juste part de retards. Le Starliner de Boeing et le Crew Dragon de SpaceX n’ont pas respecté plusieurs échéances en cours de route, mais à ce stade, il est clair que SpaceX mène la charge. Crew Dragon a déjà effectué avec succès un voyage sans équipage vers l’ISS et la NASA a donné le feu vert à SpaceX pour lancer un vol d’essai en équipage le plus tôt possible.

Pendant ce temps, les retards répétés de Boeing sur Starliner pourraient être considérés comme le symptôme d’un problème plus important au sein de la compagnie, qui a connu une très, très dure année. Starliner n’est pas plus près de transporter des astronautes aujourd’hui qu’il ne l’était avant son embarrassant problème de vol d’essai, et si le vol d’essai en équipage de SpaceX se déroule comme prévu, nous pourrions voir SpaceX effectuer plusieurs voyages en équipage vers l’ISS avant que Starliner n’ait jamais la chance. La sécurité est, bien sûr, la priorité absolue dans tout cela, et la NASA n’effacera pas un vaisseau spatial jusqu’à ce qu’elle soit pleinement satisfaite de sa capacité à livrer des astronautes à l’ISS en un seul morceau.

