La NASA Marshall passe au télétravail après un cas de coronavirus

WASHINGTON – Le Marshall Space Flight Center de la NASA, en Alabama, a annoncé le 14 mars qu’il instaurait une politique de télétravail obligatoire après qu’un employé eut reçu un diagnostic de coronavirus COVID-19.

Dans un communiqué, Jody Singer, directeur de Marshall, a déclaré que le centre avait reçu fin mars 13 la confirmation qu’un employé anonyme avait été testé positif au COVID-19. En conséquence, a-t-elle dit, le centre instituait “un télétravail obligatoire en vigueur immédiatement et jusqu’à nouvel ordre”. Seul le personnel essentiel à la mission sera autorisé au centre.

Marshall effectue également une «recherche des contacts» pour identifier les personnes «qui peuvent avoir eu des contacts importants avec cet employé», a déclaré Singer.

L’annonce place Marshall au «stade 3» d’un cadre de la NASA pour faire face à la pandémie de coronavirus. Outre le télétravail obligatoire, l’étape 3 limite les ressources du centre, telles que les services alimentaires et les cliniques, au minimum nécessaire pour soutenir le personnel essentiel à la mission. Les employés doivent tenir des réunions virtuelles et seuls les déplacements essentiels à la mission sont autorisés.

Marshall est le deuxième centre de la NASA à invoquer le télétravail obligatoire en réponse à la pandémie. Le Ames Research Center de la NASA en Californie a annoncé fin mars 8 qu’il restreignait l’accès au centre après qu’un de ses employés eut été testé positif au COVID-19.

Dans une mise à jour du 13 mars, le centre que ce statut de télétravail obligatoire resterait en place jusqu’au 18 mars. À ce moment-là, il permettra aux employés de revenir qui doivent être physiquement présents au centre et ne peuvent pas efficacement télétravailler, comme ceux qui travaillent dans les laboratoires et autres installations. Les autres employés seront autorisés à revenir «pour de courtes durées» pour récupérer les éléments dont ils ont besoin pour continuer le télétravail.

D’autres centres restent ouverts, mais dans certains cas, prennent des mesures pour limiter les déplacements et l’accès. Le Goddard Space Flight Center dans le Maryland a annoncé le 13 mars qu’il encourageait les employés au télétravail et avait annulé toutes les «visites non essentielles à la mission» dans ses installations. Goddard a également fermé son centre d’accueil ainsi que celui de l’installation de vol Wallops en Virginie, qui est géré par Goddard.

Le Kennedy Space Center Visitor Complex, qui est exploité pour la NASA par Delaware North, a annoncé le 14 mars qu’il fermerait le complexe au public, à compter du 16 mars et jusqu’à nouvel ordre, «par une extrême prudence».