La NASA nomme deux nouveaux directeurs de centre

WASHINGTON – La NASA a sélectionné des directeurs intérimaires dans deux de ses centres de terrain pour occuper ces postes de façon permanente.

La NASA a annoncé le 23 janvier que Dennis Andrucyk, qui était directeur par intérim du Goddard Space Flight Center dans le Maryland depuis le 31 décembre, occupera désormais le poste à plein temps, avec effet immédiat. L’agence a annoncé séparément le 24 janvier que Marla Pérez-Davis, directrice par intérim du Glenn Research Center en Ohio depuis le 1er octobre, occupera le poste de directrice, également en vigueur immédiatement.

Goddard était sans directeur permanent depuis que Chris Scolese, qui dirigeait le centre depuis 2012, a quitté le 31 juillet après que le Sénat a confirmé sa nomination pour devenir directeur du National Reconnaissance Office. George Morrow, le directeur adjoint de Goddard, a occupé le poste de directeur par intérim jusqu’à sa retraite de l’agence en décembre.

Andrucyk était auparavant administrateur adjoint adjoint à la direction de la mission scientifique de la NASA au siège de la NASA, et a également occupé des postes dans le domaine de la technologie spatiale, comme celui de technologue en chef par intérim. Il a rejoint la NASA en 1988 et a passé une grande partie de sa carrière chez Goddard dans divers rôles d’ingénierie et de leadership.

“Son expérience dans les domaines scientifiques et technologiques de la NASA et sa quête continue d’excellence serviront bien Goddard et l’agence alors que nous travaillons ensemble pour ramener l’Amérique sur la Lune, puis sur Mars”, a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA dans un communiqué.

Andrucyk a également mérité les éloges des membres de la délégation du Congrès de l’État dans la déclaration de la NASA. “Je suis convaincu que sa longue expérience, y compris le temps passé à travailler chez Goddard, sera un atout pour l’institution”, a déclaré le représentant Steny Hoyer (D-Md.), Le leader de la majorité à la Chambre, dont le district comprend Goddard.

Pérez-Davis a commencé au Glenn Research Center en 1983 et a occupé un certain nombre de postes de direction au centre, plus récemment en tant que directeur adjoint. Elle est devenue directrice par intérim lorsque la directrice précédente, Janet Kavandi, a pris sa retraite de la NASA en septembre pour devenir vice-présidente principale des systèmes d’exploration spatiale à Sierra Nevada Corporation.

Bridenstine a félicité Pérez-Davis pour “les capacités estimables qu’elle apporte à la table en tant que membre de longue date de la communauté de l’Ohio” dans le communiqué annonçant sa sélection. «Je suis impatient de travailler avec elle dans son nouveau poste alors que nous progressons vers la réalisation des objectifs ambitieux d’exploration de la Lune vers Mars de la NASA et du pays.»

“Dr. Pérez-Davis possède l’expérience nécessaire pour mener à bien la mission de l’installation et diriger plus de 3 000 employés et sous-traitants à travers la NASA Glenn et Plum Brook », a déclaré la représentante Marcy Kaptur (D-Ohio), dont le district comprend Glenn et ses Gare de Plum Brook. «J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec le Dr Pérez-Davis alors que la NASA Glenn entre dans une nouvelle ère d’exploration, de découverte et d’innovation créatrice d’emplois.»