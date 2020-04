La NASA pourrait transformer le pipi de l’astronaute en bases lunaires – .

Les scientifiques disent que le pipi d’astronaute pourrait être un ingrédient essentiel dans la construction de structures sur la Lune.

L’urée, présente dans l’urine, peut être utilisée pour aider à lier le matériel lunaire en formes plus rigides, ouvrant potentiellement la porte à des «maisons» lunaires semi-permanentes pour les voyageurs spatiaux de la NASA.

La NASA pourrait transformer le pipi des astronautes en matériau de construction qui pourrait être utilisé pour un certain nombre de choses, y compris des maisons de fortune, selon une nouvelle étude. Construire des structures sur la Lune va être important si nous espérons établir une présence à long terme là-bas, mais l’envoi de matériaux de construction depuis la Terre est terriblement inefficace et serait un investissement incroyable que la NASA ne peut tout simplement pas faire.

L’agence spatiale est déterminée à renvoyer les humains à la surface lunaire et elle veut le faire le plus tôt possible. Le plan actuel est d’avoir des astronautes sur la Lune d’ici 2024, et bien que la crise sanitaire mondiale actuelle menace de retarder une grande partie des travaux en cours de la NASA, cette date est toujours valable.

Les missions Artemis de la NASA enverront des humains sur la Lune d’une manière légèrement différente de celle des voyageurs courageux des missions Apollo, mais une fois qu’ils auront atterri, leurs objectifs seront nombreux. L’un des plus grands défis du programme Artemis sera de développer des moyens d’utiliser le propre matériau de la Lune, y compris la collecte de l’eau de la surface lunaire et l’utilisation du matériau en vrac – appelé régolithe lunaire – comme ressource.

Une nouvelle étude suggère que le régolithe lunaire pourrait devenir un matériau de construction viable lorsqu’il est combiné avec quelque chose dont les astronautes auront beaucoup; pipi humain. Plus précisément, l’urée, qui est présente à des niveaux élevés dans l’urine humaine, pourrait être utilisée comme produit chimique pour rendre les structures rigides en matériau facilement disponibles à la surface de la Lune.

“Des échantillons contenant de l’urée et des mélanges à base de naphtalène pourraient être utilisés pour construire une structure sans aucune déformation notable”, écrivent les chercheurs dans un article publié dans le Journal of Cleaner Production. “La résistance à la compression initiale des échantillons contenant de l’urée était plus élevée que pour les deux autres échantillons contenant des superplastifiants, et elle a continué d’augmenter même après 8 cycles de congélation-décongélation.”

En termes simples, l’utilisation d’urée provenant de l’urine humaine pour aider à lier le matériau lunaire lâche ensemble a merveilleusement fonctionné et pourrait probablement maintenir son intégrité structurelle même lorsque la Lune gèle et dégèle régulièrement. Cela pourrait être utile pour la construction d’abris lunaires à court terme, ce qui sera très important si la NASA prévoit en effet que les missions Artemis soient le premier pas vers une présence humaine plus permanente sur la Lune.

La recherche est prometteuse, mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant que la NASA ne soit prête à renvoyer les humains sur la Lune. La mission Mars 2020 reste dans les délais malgré la crise sanitaire mondiale imminente, mais il reste à voir si le programme Artemis subira des retards en raison de temps d’arrêt importants dans de nombreuses installations de la NASA.

