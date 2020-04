La NASA pourrait transformer les cratères de la Lune en radiotélescopes massifs – .

Les scientifiques de la NASA imaginent un moyen de transformer un cratère lunaire en un radiotélescope massif.

Le concept repose sur un grand cratère de l’autre côté de la Lune, une paire d’atterrisseurs lunaires et une petite armée de robots pour le construire.

La NASA prévoit de retourner des humains sur la Lune d’ici 2024.

La NASA a envoyé les premiers humains sur la Lune il y a plusieurs décennies, mais des années plus tard, l’agence spatiale semblait perdre tout intérêt pour le petit voisin de la Terre. Ce n’est que récemment que la NASA a semblé se lancer dans l’exploration et l’enquête lunaires, espérant finalement utiliser la Lune et une passerelle en orbite comme point de départ pour des missions plus profondes dans l’espace.

Maintenant, avec une mission lunaire en équipage toujours en préparation pour 2024, les scientifiques de la NASA explorent toutes sortes de concepts sauvages et intéressants. Un tel concept est présenté dans un nouveau billet de blog de Saptarshi Bandyopadhyay du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Dans la publication, Bandyopadhyay explique comment il pourrait être possible d’utiliser un cratère lunaire comme radiotélescope, à condition que nous puissions envoyer les bons morceaux de matériel de l’autre côté de la Lune.

Cela semble fou, mais cela a beaucoup de sens. Un grand cratère lunaire aurait déjà la forme correcte d’un plat de radiotélescope, donc l’installation d’une variété d’appareils dans et autour du bord du cratère pourrait lui permettre de fonctionner de la même manière.

Exactement comment un tel système serait construit de l’autre côté de la Lune est un gros obstacle, mais le JPL de la NASA a des idées solides. Pour commencer, une paire d’atterrisseurs serait envoyée vers un cratère cible, l’un des engins spatiaux atterrissant à l’extérieur du cratère et l’autre «atterrisseur télescope» atterrissant le plus près possible du centre de la parabole.

Une petite flotte de robots du premier atterrisseur se déplacerait dans le cratère, saisirait les câbles de guidage de l’atterrisseur du télescope et remonterait les côtés du cratère dans toutes les directions. Alors que les robots traînent continuellement les guides, le treillis métallique de l’intérieur de l’atterrisseur est suspendu au-dessus du sol et des côtés du cratère, créant une antenne radiotélescope suspendue jusqu’à un kilomètre de diamètre.

«Ce radiotélescope du cratère lunaire (LCRT), d’un diamètre de 1 km, sera le plus grand radiotélescope à ouverture pleine du système solaire», écrit Bandyopadhyay. «La LCRT pourrait permettre d’énormes découvertes scientifiques dans le domaine de la cosmologie en observant le premier univers dans la bande de longueur d’onde de 10 à 50 m (c’est-à-dire la bande de fréquence de 6 à 30 MHz), qui n’a pas été explorée par les humains jusqu’à présent.»

C’est un plan ambitieux, et qui nécessiterait beaucoup de choses pour fonctionner parfaitement, mais s’il fonctionnait, le radiotélescope résultant serait un outil vraiment génial pour les astronomes. À ce stade, ce n’est qu’une idée, mais c’est certainement dans le domaine des possibilités.

