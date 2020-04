La NASA prévoit de réorganiser la direction des vols spatiaux humains

WASHINGTON – La NASA prévoit de mettre en œuvre des changements dans la structure de sa direction des vols spatiaux humains au cours des prochaines semaines, notamment en déplaçant un programme de recherche scientifique dans une autre partie de l’agence.

Lors d’une présentation le 1er avril lors d’une réunion en ligne du Comité des académies nationales sur les sciences biologiques et physiques dans l’espace, Craig Kundrot, directeur de la Division de la recherche et des applications de la vie spatiale et des sciences physiques de la NASA, a déclaré une réorganisation de l’exploration et des opérations humaines de l’agence ( HEO) La direction de la mission sera bientôt annoncée.

Ces changements, a-t-il dit, sont l’œuvre de Doug Loverro, qui a pris la relève en tant que nouvel administrateur associé pour l’exploration et les opérations humaines il y a quatre mois. “Il apporte une nouvelle perspective et est en train de passer de l’apprentissage de l’organisation au commencement de l’exécution des changements”, a déclaré Kundrot à propos de Loverro.

Ces changements, a-t-il dit, incluent des changements non spécifiés dans la structure de la direction, qui supervise la Station spatiale internationale, les programmes d’équipage commercial et de fret, et les divers éléments de l’effort d’Artemis pour ramener les humains sur la lune, comme le Space Launch System et le vaisseau spatial Orion. “Recherchez toutefois des changements dans la structure HEO à court terme, probablement dans quelques semaines”, a-t-il déclaré.

Kundrot n’est pas entré dans les détails de ces changements, sauf un: sa division sera probablement transférée de HEO, où elle se trouve depuis 15 ans, à la Direction de la mission scientifique. «Il y a certains aspects culturels importants», a-t-il dit, en associant plus étroitement les recherches effectuées dans sa division avec les autres divisions scientifiques de l’agence.

Une réorganisation de HEO pourrait également être liée à d’autres changements, tels que des révisions du programme Artemis qui incluent la suppression de la passerelle du «chemin critique» pour un retour humain à la surface de la lune d’ici 2024. La NASA devrait annoncer ces changements, ainsi que des récompenses pour des contrats d’étude d’atterrisseur lunaire humain, d’ici la mi-avril.

Un autre problème en cours est l’examen indépendant du Centre pour l’avancement des sciences dans l’espace (CASIS), l’organisation qui gère la partie de l’ISS désignée laboratoire national. La NASA a annoncé en août 2018 qu’elle entamait cet examen «pour nous assurer que nous sommes en mission et dotés des ressources nécessaires pour réaliser des percées qui améliorent la vie sur Terre». À l’époque, la NASA s’attendait à ce que l’examen soit achevé dans environ quatre mois.

Cependant, plus de sept mois plus tard, la NASA n’a publié ni l’examen indépendant ni la réponse de la NASA, y compris les mesures qu’elle prendrait pour mettre en œuvre les recommandations de l’examen. Kundrot a déclaré lors de la réunion du comité que l’agence s’attendait à ce que les deux soient libérés d’ici le 31 mars, mais les retards dans la coordination avec toutes les parties prenantes en raison de la pandémie de coronavirus en cours ont signifié que la publication des rapports a été retardée.

«Cela fonctionne activement en ce moment. J’espère que cela sortira très prochainement », a-t-il déclaré à propos de l’examen et de la réponse de la NASA, peut-être« dans quelques jours ».

Kundrot a crédité Loverro d’avoir apporté une «nouvelle perspective» à HEO en tant qu’outsider de l’agence. La carrière de Loverro a été principalement dans le domaine de la sécurité nationale avant de rejoindre la NASA à la fin de l’année dernière. “Je suis très satisfait de son leadership, de son style et de la façon dont il procède”, a déclaré Kundrot. “Il peut aider HEO à améliorer son exécution des missions de nouvelles façons parce qu’il est une nouvelle personne avec de nouvelles compétences en leadership.”