La NASA ramène le logo emblématique «Worm» pour le premier lancement de SpaceX avec équipage

Le logo de la NASA d’aujourd’hui est très similaire à l’insigne d’origine de l’agence, mais le logo emblématique «ver» a orné le vaisseau spatial pendant plus de 15 ans il y a quelques décennies. L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a annoncé sur Twitter que «le ver est de retour» pour le premier lancement d’un vaisseau spatial privé en équipage. Oui, c’est un Falcon 9 avec un logo rétro et élégant de la NASA.

Depuis ses débuts, la NASA a utilisé un logo représentant une aile en chevron rouge sur une sphère bleue entourée d’étoiles et d’un vaisseau spatial en orbite. Il s’agit de la même conception de base utilisée par la NASA aujourd’hui, qui est affectueusement connue sous le nom de logo «boulette de viande». Dans les années 1970, la NASA cherchait à égayer son image. Le logo de boulettes de viande s’est également avéré coûteux à reproduire et à imprimer avec la technologie de l’époque. La société de publicité Danne & Blackburn a conçu le logotype “ver” en 1975, et il est devenu le logo officiel de la NASA l’année suivante.

La NASA n’a jamais officiellement appelé son logo des années 70 le «ver», mais c’est un surnom approprié avec ces lettres sinueuses. L’agence a utilisé cette conception à un moment charnière de son histoire alors qu’elle se recentrait des atterrissages sur la Lune aux missions sur Terre et à l’exploration robotique à longue distance. Toutes les premières navettes spatiales arboraient le logo du ver, tout comme le télescope spatial Hubble (lancé en 1990). La NASA est restée avec ce design jusqu’au début des années 90, lorsqu’elle est revenue à la boulette de viande classique.

Le retour du logo du ver est destiné à marquer un nouveau chapitre important dans le vol spatial humain. La capsule SpaceX Dragon II sera le premier vaisseau spatial privé à transporter des astronautes vers l’ISS et le premier lancement en équipage depuis le sol américain depuis la retraite de la navette spatiale. Le Falcon 9 qui transporte cette capsule Dragon dans l’espace a maintenant le logo de ver classique sur son côté.

La NASA s’appuie sur les missions russes Soyouz pour le transport de l’équipage depuis près d’une décennie, mais cela devrait prendre fin au cours des prochains mois. SpaceX et Boeing ont tous deux développé des vaisseaux spatiaux à cet effet, mais il semble que SpaceX battra Boeing au poing. La société de vol spatial d’Elon Musk est revenue rapidement d’une mésaventure de test l’année dernière qui a entraîné la destruction d’une capsule Dragon. Pendant ce temps, Boeing a échoué à sa mission de démonstration sans équipage à la fin de l’année dernière en raison de bogues logiciels. Il évalue toujours comment avancer, mais la NASA espère lancer sa première mission en équipage avec SpaceX le mois prochain.

